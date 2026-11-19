Обмен данными между ЦБ и ФНС и нормы об ИНН для клиентов банков одобрены во II чтении

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума одобрила во втором чтении поправки, по которым банки будут обязаны до 1 января 2028 года установить ИНН своих клиентов - физлиц, а тем, кто его не представит, с 1 июля 2028 года ограничить дистанционный доступ к счетам и снятие наличных в банкоматах. Кроме того, ЦБ и ФНС будут обмениваться сведениями о счетах и доходах граждан.

Эти нормы были включены ко второму чтению в законопроект № 619-9 об особенностях исполнения бюджета в 2027 году.

ИНН клиентов банков

"Кредитные организации и филиалы иностранных банков (...) обязаны в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона установить сведения об идентификационных номерах налогоплательщиков в отношении клиентов - физических лиц, принятых на обслуживание до вступления в силу настоящего Федерального закона и находящихся на обслуживании, а в случае невозможности установления идентификационного номера налогоплательщика потребовать представления указанным клиентом - физическим лицом сведений о его идентификационном номере налогоплательщика", - говорится в законопроекте.

Если клиент не представит ИНН в течение полутора лет, банк на шесть месяцев приостановит ему дистанционный доступ к счетам и ограничит использование карты или другого электронного средства платежа для снятия наличных в банкоматах. Через два года банк прекратит дистанционный доступ к счетам и предоставление клиенту электронного средства платежа.

Поправки в закон о противодействии отмыванию доходов также делают ИНН обязательным при открытии гражданину банковского счета или вклада и при выдаче ему персонифицированного электронного средства платежа. Сейчас ИНН физлица обязателен только для сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами, в остальных случаях банк фиксирует его при наличии. ИНН также потребуется для получения неперсонифицированного электронного кошелька с остатком до 100 тысяч рублей и оборотом до 200 тысяч рублей в месяц, который выдается после упрощенной идентификации.

Требования к банкам об установлении ИНН клиентов вступят в силу с 1 января 2027 года. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, не состоящих на учете в налоговых органах, требования об обязательном ИНН, в том числе нормы об ограничении доступа к счетам, начнут применяться с 1 сентября 2027 года.

Обмен данными между ЦБ и ФНС

Законопроект дополняет закон о ЦБ новой статьей, которая позволяет регулятору получать от ФНС ряд сведений для защиты прав клиентов-физлиц российских банков и филиалов иностранных банков, а также для предотвращения незаконных финансовых операций.

Во-первых, это сведения об открытии или о закрытии счетов (вкладов) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, такие сведения банки сейчас обязаны сообщать в налоговые органы в течение трех дней в соответствии с Налоговым кодексом. Во-вторых, сведения об открытии и закрытии электронных кошельков физлиц, не являющихся ИП, которые прошли полную или упрощенную идентификацию. В-третьих, сведения о категориях среднемесячных доходов физических лиц. Четвертый блок - сведения о зарегистрированных в России юридических лицах (индивидуальных предпринимателях), в отношении которых отсутствуют признаки, свидетельствующие о ведении реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, ФНС с 1 мая 2027 года начнет передавать ЦБ имеющиеся у нее сведения обо всех счетах и вкладах граждан, открытых по состоянию на 31 декабря 2026 года, и с 1 января 2028 года - о предоставленных им электронных средствах платежа по состоянию на 31 августа 2027 года. Формат, порядок и сроки передачи определит соглашение ЦБ и ФНС.

ЦБ, в свою очередь, будет передавать налоговой службе сведения о гражданах, получающих доходы от других физлиц. "Банк России в целях, указанных в части первой настоящей статьи, предоставляет федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов, сведения о физических лицах, операции по счетам (за исключением расчетных счетов) которых обладают признаками систематического получения доходов от иных физических лиц", - говорится в законопроекте.

Признаки систематического получения доходов, а также порядок и формат передачи сведений в законопроекте не определены. Во втором чтении норма распространена на операции, совершенные после 1 января 2027 года. В редакции поправок, обсуждавшихся на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 15 ноября, речь шла об операциях после 1 января 2026 года. Статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов на том же заседании заявил, что Минфин готов распространить аналогичную норму в законопроекте о налоговых поправках (№ 617-9) только на операции, совершенные с 1 января 2027 года.

Новая статья закона о ЦБ вступит в силу с 1 января 2027 года, положения о передаче сведений об электронных кошельках - с 1 сентября 2027 года.