Кабмин может получить право устанавливать плату для операторов электронных торговых площадок за проведение госзакупок

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ может получить право устанавливать для операторов электронных торговых площадок (ЭТП) плату за право проведения конкурентных закупочных процедур в рамках госзакупок и закупок госкомпаний. Соответствующие дополнения к законопроекту об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2027 году (№619-9) были приняты Госдумой при его рассмотрении во II чтении.

Этими поправками предлагается добавить в законы "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) положения, согласно которым правительство сможет установить порядок взимания и размер платы оператора ЭТП за право проведения госзакупок (в том числе закрытых, организуемых специализированными ЭТП) и конкурентных закупок госкомпаний в электронной форме. В том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Размер платы операторов ЭТП за проведение госзакупок и конкурентных закупок госкомпаний будет определяться исходя из размера платы, получаемой оператором ЭТП за проведение соответствующей закупки. Деньги, собираемые с операторов ЭТП, планируется зачислять в федеральный бюджет.

В настоящее время при проведении госзакупок операторы ЭТП (10 компаний) взимают плату в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), но не более 7,5 тыс. рублей (не более 2 тыс. рублей при госзакупках у малого бизнеса) и 1% от НМЦК, но не более 5 тыс. рублей при проведении закупок госкомпаний у субъектов МСП. При проведении конкурентных закупок госкомпаний в электронной форме операторы ЭТП используют различные тарифы, а также подписную модель.