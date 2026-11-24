Sony взыскала с удмуртского предпринимателя 110 тысяч рублей за контрфактный геймпад

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Sony Interactive Entertainment добилась взыскания 110 тысяч рублей с предпринимателя из Удмуртии за продажу контрафактного геймпада для игровой приставки, сообщает пресс-служба Арбитражного суда республики.

Компания обнаружила факт продажи геймпада на одном из маркетплейсов. После этого ее представители обратились в суд с иском о взыскании компенсации за нарушение прав на товарные знаки и промышленный образец.

Арбитражный суд Удмуртии установил сходство формы, конфигурации и контуров товара ответчика с промышленным образцом и удовлетворил иск Sony, взыскав 110 тысяч рублей компенсации. С предпринимателя также взысканы судебные расходы.