ЦБ заявил о пристальном надзоре за банками без определенной бизнес-модели

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ пристально следит за банками, не имеющими определенной бизнес-модели, заявила в Госдуме зампред Банка России Ольга Полякова.

"У нас банки разные по масштабу: есть системно значимые, то есть крупные банки, которые охватывают где-то 80% всех активов банковской системы, есть средние банки, есть не очень большие банки, но у каждого есть своя ниша. Не буду лукавить, есть, конечно, кредитные организации, как мы их называем, без определенной бизнес-модели. То есть те, кто не кредитует экономику, кто в основном держит свои денежные средства на депозитах в Центральном банке или вкладывает в облигации федерального займа. То есть это не определившиеся собственники. Таких банков не так много, но, скажу честно, они, конечно, находятся под нашим пристальным надзором", - сказала Полякова.

Комментируя ситуацию в банковском секторе, она отметила, что есть проблемы, но они не критичные.

"Сейчас у нас фонд обязательного страхования вкладов профицитный. И если даже мы отзываем лицензии у банков, то это не банкротство, это, как правило, идет принудительная ликвидация, то есть остается какая-то часть денег, которая, соответственно, может использоваться этими собственниками. Хотя я, честно говоря, не отдавала бы им, потому что, как правило, мы отзываем лицензию у тех, кто занимается как раз обслуживанием теневой экономики. То есть из-за "дыр" мы уже не отзываем (лицензию). Есть проблемы , конечно, не буду скрывать, но не такого масштаба, это точно", - сказала Полякова.