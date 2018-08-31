Главные новости
В РоссииРоссия прекратит отправлять на МКС астронавтов по контракту с НАСА весной 2019 годаЭкономикаПоставки из США в РФ криптографических модулей платежных систем оказались под угрозой запретаВ РоссииПотушен пожар на заводе им. Свердлова в Дзержинске
Экономика

Группа "М.Видео-Эльдорадо" закрыла сделку по покупке сети Media Markt в России

Ритейлер начнет ребрендинг магазинов Media Markt с 1 сентября

Группа "М.Видео-Эльдорадо" закрыла сделку по покупке сети Media Markt в России
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Группа "М.Видео - Эльдорадо" закрыла сделку по покупке российского бизнеса Media Markt.

Сделка состояла из двух этапов: MediaMarktSaturn (принадлежит немецкой Ceconomy AG) приобрел 15% акций ПАО "М.Видео" у группы "Сафмар", крупнейшего акционера компании, а "М.Видео-Эльдорадо" приобрела 100% участия в ООО "Медиа-Сатурн-Русланд", российском бизнесе MediaMarktSaturn.

"М.Видео-Эльдорадо" планирует полностью интегрировать магазины Media Markt, что позволит существенно улучшить их экономическую модель и дополнительно получить до 110 млрд рублей выручки и до 11 млрд рублей EBITDA за последующие четыре года, говорится в сообщении покупателя.

Представители MediaMarktSaturn получат места директора и наблюдателя в совете директоров ПАО "М.Видео". Новый совет директоров будет избран в соответствии с действующим законодательством и лучшими практиками корпоративного управления, отмечается в сообщении.

После закрытия сделки группа "Сафмар" Михаила Гуцериева осталась крупнейшим акционером ПАО "М.Видео" с долей 38,2% (до сделки - 53,2%), MediaMarktSaturnполучил 15%, free float остался на уровне 46,8% (акции ПАО "М.Видео" обращаются на "Московской бирже").

Перспективы развития

Благодаря сделке "М.Видео - Эльдорадо" получила 42 магазина Media Markt в 22 городах. На их площадях ритейлер планирует открыть около 60 магазинов "М.Видео" или "Эльдорадо" - в зависимости от местоположения, конкурентного окружения и покупательской аудитории. В некоторых локациях будут открыты магазины обоих сетей. Часть магазинов откроется уже в этом году, остальные - в первой половине 2019 года.

"Приобретение исключительно удачно расположенных магазинов Media Markt позволяет нам в кратчайшие сроки реализовать ранее задуманные планы по развитию обеих сетей - на их месте мы откроем порядка 60 новых гипермаркетов "М.Видео" и "Эльдорадо". Мы приложим все усилия для сохранения и развития сотрудников Media Markt и гарантируем нашим клиентам действительно широчайший ассортимент, выгодные цены и лучший сервис", - заявил президент группы "М.Видео - Эльдорадо" Александр Тынкован, процитированный в сообщении.

Одна из причин покупки - дефицит на российском рынке премиальных торговых площадей, говорил ранее CEO группы Энрике Фернандес. Магазины Media Markt расположены в премиальных локациях и, по оценке ритейлера, после ребрендинга будут генерировать выручку с квадратного метра на уровне показателей лучших магазинов "М.Видео" и "Эльдорадо".

"Первые итоги объединения "М.Видео" и "Эльдорадо" служат наглядным доказательством эффективности выбранной нами бизнес-модели, основанной на сохранении двух розничных сетей. Обе сети смогли существенно улучшить свои операционные и финансовые показатели, и группа в целом показала рост с учетом первых реализованных синергий", - отметил он.

Магазины Media Markt будут закрыты на ребрендинг 1 сентября. "М.Видео" взяла на себя обязательства в рамках действующего законодательства по обмену, возврату и гарантийному ремонту техники, ранее приобретенной в сети Media Markt на территории России. Компания также сохранит бонусные баллы, накопленные по программе лояльности, и предоставит возможность обменять подарочные карты, ранее приобретенные в Media Markt, на карты "М.Видео".

Путь сделки

О сделке было объявлено в июне. Тогда Ceconomy объявила, что ее дочерняя структура заключила соглашение о покупке 15% акций ПАО "М.Видео" у "Сафмара". Одновременно Ceconomy передаст "Сафмару" российский бизнес. Затем "М.Видео" купит у "Сафмара" Media Markt. Общая сумма сделки с учетом стоимости российского бизнеса Media Markt оценивалась в $470 млн, из них $300 млн - денежная часть сделки.

"М.Видео - Эльдорадо" заплатит 146 млн евро ($170 по курсу на 19 июня, день перед объявлением о сделки), или 10,7 млрд рублей, сообщалось в презентации ритейлера. Весной "М.Видео" выплатила "Сафмару" 45,5 млрд рублей за 100% в ООО "Эльдорадо".

По прогнозу группы, ее выручка с учетом покупки Media Markt по итогам 2022 года составит 500 млрд рублей, EBITDA - 35 млрд рублей.

Провести ребрендинг Media Markt группа "М.Видео - Эльдорадо" планирует в IV квартале 2018 - I квартале 2019 года. К концу 2019 года будет завершена интеграция приобретенного актива в рамках единого юрлица.

Бренд Media Markt уйдет с российского рынка. Перед закрытием магазинов компания проводила распродажу, чтобы избавиться от оставшегося товара.

Позиция Media Markt

С момента выхода в Россию в 2006 году сеть ритейлера на пике в 2015 году достигла 67 магазинов, а затем начала сокращаться. В борьбе за прибыльность компания проводила оптимизацию торговых площадей и запустила совместный проект с Metro Cash & Carry, начав открывать "магазины в магазине". Эти магазины не вошли в сделку и будут закрыты.

В последние годы российский бизнес Media Markt испытывал давление на выручку и рентабельность из-за его относительно небольшого масштаба и сильной конкуренции со стороны национальных игроков. Слияние "М.Видео" и "Эльдорадо" привело к еще большему ослаблению рыночной позиции немецкой сети, сообщалось в презентации Ceconomy.

Сделка с "Сафмаром" является оптимальным решением, которое позволит компании остаться на быстрорастущем российском рынке, при этом сократив риски для финансового баланса и выйдя из убытков, заявил CFO Ceconomy Марк Фрезе.

По данным отчета немецкой компании, ее выручка в России в 2016-2017 финансовом году (завершился 30 сентября) сократилась до 526 млн евро с 566 млн евро годом ранее. Отрицательная EBITDA составила 14 млн евро, отрицательный показатель EBIT - 26 млн евро.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка операционной компании сети ООО "Медиа-Маркт-Сатурн" в 2017 году упала на 14,8%, до 35,2 млрд рублей (этот показатель снижался три года подряд, в 2016 году - на 6%). Убыток от продаж составил 8,25 млрд рублей, что сопоставимо с показателем за 2016 год. Чистый убыток вырос на 27,3%, до 5,47 млрд рублей.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - лидер российского рынка бытовой техники и электроники с годовой выручкой 360 млрд рублей (с НДС). На конец июня группа объединяла 840 магазинов (429 "М.Видео" и 411 "Эльдорадо"). По итогам 2022 года группа планирует увеличить сеть до более 1,1 тыс. магазинов.

Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева в 2016 году приобрела "Эльдорадо", весной 2017 года - 57,7% акций ПАО "М.Видео". Весной этого года "М.Видео" купила 100% "Эльдорадо" у "Сафмара" за 45,5 млрд рублей. В июле "Сафмар" продал 4,5% акций ПАО "М.Видео" на бирже, снизив долю до 53,2%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: MediaMarkt, Эльдорадо, М.Видео

Новости по теме

Экономика
Правкомиссия одобрила увеличение катарским фондом QIA доли в "Роснефти"Правкомиссия одобрила увеличение катарским фондом QIA доли в "Роснефти"
Речь идет о покупке фондом 14,6% акций нефтекомпанииПодробнее
 Группа "М.Видео-Эльдорадо" закрыла сделку по покупке сети Media Markt в РоссииГруппа "М.Видео-Эльдорадо" закрыла сделку по покупке сети Media Markt в России
Ритейлер начнет ребрендинг магазинов Media Markt с 1 сентябряПодробнее
 РФ оказалась под угрозой запрета поставок из США криптографических модулей платежных системРФ оказалась под угрозой запрета поставок из США криптографических модулей платежных систем
Пока планируется, что платежные системы перейдут на отечественные модули к 2024 годуПодробнее
 Минэкономразвития не поддержало законопроект о назначении АСВ единым ликвидатором банковМинэкономразвития не поддержало законопроект о назначении АСВ единым ликвидатором банков
Проект был предложен для обсуждения МинфиномПодробнее
Трамп пригрозил выходом США из ВТОТрамп пригрозил выходом США из ВТО
Президент США считает, что организация ущемляет интересы его страныПодробнее
 Владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед МусаевВладельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев
Бывший главред журнала Николай Усков вернётся в Forbes на должность редакционного директора, главредом будет Николай МазуринПодробнее
 Трамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых странТрамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых стран
Изменения затронули, в частности, торговлю с Южной Кореей, Бразилией и АргентинойПодробнее
 Голикова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублейГоликова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублей
Она также сообщила о подготовке поправок, чтобы закрепить льготы в старых границах пенсионного возрастаПодробнее
 США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товары
Москва ранее ввела повышенные пошлины в ответ на тарифы на алюминий и стальПодробнее
 На корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублей
По словам Силуанова, таков необходимый объем ресурсов на шестилетний периодПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 августа6 фото
30 августа
Фотохроника 30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон13 фото
30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия прекратит отправлять на МКС астронавтов по контракту с НАСА весной 2019 годаЭкономикаПоставки из США в РФ криптографических модулей платежных систем оказались под угрозой запретаВ РоссииПотушен пожар на заводе им. Свердлова в ДзержинскеВ миреВ США опубликовали расшифровку бесед Ельцина и Клинтона о ПутинеВ РоссииВ Росгвардии назвали провокацией обвинения Навального в завышении цен при закупкахВ РоссииПодготовка ребенка к 1 сентября в России обойдется более чем в 20 тыс. рублей

СКР возбудил дело в связи с жертвами взрыва на заводе в Дзержинске

Глава Минкомсвязи Носков заменил Никифорова в набсовете Почта банка

Полиция задержала активистов с баннером "Запрещается запрещать" в центре Москвы

НИИ молекулярной электроники запросит у Вашингтона разъяснений по поводу санкций

Renault-Nissan и "Ростех" собрались довести долю в "АвтоВАЗе" до 100%

Семьям жертв взрыва на заводе в Дзержинске заплатят компенсации

Опаздывающих пассажиров в "Шереметьево" больше не будут звать на посадку по фамилиям

Виной этому требования закона "О персональных данных" Подробнее

"ВКонтакте" разрешила пользователям делать профиль полностью приватным

"ВКонтакте" разрешила пользователям делать профиль полностью приватнымСоцсеть предоставила возможность скрывать значительную часть личных данных, а также записи на стене, фотографии, видео, музыку, истории и подписки Подробнее

Правкомиссия одобрила увеличение катарским фондом QIA доли в "Роснефти"

Правкомиссия одобрила увеличение катарским фондом QIA доли в "Роснефти"Речь идет о покупке фондом 14,6% акций нефтекомпании Подробнее

Отдыхающие нашли на побережье Евпатории донную мину

Португальский полузащитник Мигель Кардозу перешел в московское "Динамо"

Ученые оценили потери сельского хозяйства от насекомых из-за потепления

Вредители съедят на 46% больше пшеницы, что составит примерно 59 млн тонн в год Подробнее

Усэйн Болт дебютировал за австралийский футбольный клуб

Усэйн Болт дебютировал за австралийский футбольный клубОн сыграл товарищеский матч за "Сентрал Кост Маринерс" Подробнее

Правительство согласовало расходы на инициативы Путина по смягчению пенсионной реформы

Главред российского Forbes рассказал о будущем совете директоров журнала

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');