Группа "М.Видео-Эльдорадо" закрыла сделку по покупке сети Media Markt в России

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Группа "М.Видео - Эльдорадо" закрыла сделку по покупке российского бизнеса Media Markt.

Сделка состояла из двух этапов: MediaMarktSaturn (принадлежит немецкой Ceconomy AG) приобрел 15% акций ПАО "М.Видео" у группы "Сафмар", крупнейшего акционера компании, а "М.Видео-Эльдорадо" приобрела 100% участия в ООО "Медиа-Сатурн-Русланд", российском бизнесе MediaMarktSaturn.

"М.Видео-Эльдорадо" планирует полностью интегрировать магазины Media Markt, что позволит существенно улучшить их экономическую модель и дополнительно получить до 110 млрд рублей выручки и до 11 млрд рублей EBITDA за последующие четыре года, говорится в сообщении покупателя.

Представители MediaMarktSaturn получат места директора и наблюдателя в совете директоров ПАО "М.Видео". Новый совет директоров будет избран в соответствии с действующим законодательством и лучшими практиками корпоративного управления, отмечается в сообщении.

После закрытия сделки группа "Сафмар" Михаила Гуцериева осталась крупнейшим акционером ПАО "М.Видео" с долей 38,2% (до сделки - 53,2%), MediaMarktSaturnполучил 15%, free float остался на уровне 46,8% (акции ПАО "М.Видео" обращаются на "Московской бирже").

Перспективы развития

Благодаря сделке "М.Видео - Эльдорадо" получила 42 магазина Media Markt в 22 городах. На их площадях ритейлер планирует открыть около 60 магазинов "М.Видео" или "Эльдорадо" - в зависимости от местоположения, конкурентного окружения и покупательской аудитории. В некоторых локациях будут открыты магазины обоих сетей. Часть магазинов откроется уже в этом году, остальные - в первой половине 2019 года.

"Приобретение исключительно удачно расположенных магазинов Media Markt позволяет нам в кратчайшие сроки реализовать ранее задуманные планы по развитию обеих сетей - на их месте мы откроем порядка 60 новых гипермаркетов "М.Видео" и "Эльдорадо". Мы приложим все усилия для сохранения и развития сотрудников Media Markt и гарантируем нашим клиентам действительно широчайший ассортимент, выгодные цены и лучший сервис", - заявил президент группы "М.Видео - Эльдорадо" Александр Тынкован, процитированный в сообщении.

Одна из причин покупки - дефицит на российском рынке премиальных торговых площадей, говорил ранее CEO группы Энрике Фернандес. Магазины Media Markt расположены в премиальных локациях и, по оценке ритейлера, после ребрендинга будут генерировать выручку с квадратного метра на уровне показателей лучших магазинов "М.Видео" и "Эльдорадо".

"Первые итоги объединения "М.Видео" и "Эльдорадо" служат наглядным доказательством эффективности выбранной нами бизнес-модели, основанной на сохранении двух розничных сетей. Обе сети смогли существенно улучшить свои операционные и финансовые показатели, и группа в целом показала рост с учетом первых реализованных синергий", - отметил он.

Магазины Media Markt будут закрыты на ребрендинг 1 сентября. "М.Видео" взяла на себя обязательства в рамках действующего законодательства по обмену, возврату и гарантийному ремонту техники, ранее приобретенной в сети Media Markt на территории России. Компания также сохранит бонусные баллы, накопленные по программе лояльности, и предоставит возможность обменять подарочные карты, ранее приобретенные в Media Markt, на карты "М.Видео".

Путь сделки

О сделке было объявлено в июне. Тогда Ceconomy объявила, что ее дочерняя структура заключила соглашение о покупке 15% акций ПАО "М.Видео" у "Сафмара". Одновременно Ceconomy передаст "Сафмару" российский бизнес. Затем "М.Видео" купит у "Сафмара" Media Markt. Общая сумма сделки с учетом стоимости российского бизнеса Media Markt оценивалась в $470 млн, из них $300 млн - денежная часть сделки.

"М.Видео - Эльдорадо" заплатит 146 млн евро ($170 по курсу на 19 июня, день перед объявлением о сделки), или 10,7 млрд рублей, сообщалось в презентации ритейлера. Весной "М.Видео" выплатила "Сафмару" 45,5 млрд рублей за 100% в ООО "Эльдорадо".

По прогнозу группы, ее выручка с учетом покупки Media Markt по итогам 2022 года составит 500 млрд рублей, EBITDA - 35 млрд рублей.

Провести ребрендинг Media Markt группа "М.Видео - Эльдорадо" планирует в IV квартале 2018 - I квартале 2019 года. К концу 2019 года будет завершена интеграция приобретенного актива в рамках единого юрлица.

Бренд Media Markt уйдет с российского рынка. Перед закрытием магазинов компания проводила распродажу, чтобы избавиться от оставшегося товара.

Позиция Media Markt

С момента выхода в Россию в 2006 году сеть ритейлера на пике в 2015 году достигла 67 магазинов, а затем начала сокращаться. В борьбе за прибыльность компания проводила оптимизацию торговых площадей и запустила совместный проект с Metro Cash & Carry, начав открывать "магазины в магазине". Эти магазины не вошли в сделку и будут закрыты.

В последние годы российский бизнес Media Markt испытывал давление на выручку и рентабельность из-за его относительно небольшого масштаба и сильной конкуренции со стороны национальных игроков. Слияние "М.Видео" и "Эльдорадо" привело к еще большему ослаблению рыночной позиции немецкой сети, сообщалось в презентации Ceconomy.

Сделка с "Сафмаром" является оптимальным решением, которое позволит компании остаться на быстрорастущем российском рынке, при этом сократив риски для финансового баланса и выйдя из убытков, заявил CFO Ceconomy Марк Фрезе.

По данным отчета немецкой компании, ее выручка в России в 2016-2017 финансовом году (завершился 30 сентября) сократилась до 526 млн евро с 566 млн евро годом ранее. Отрицательная EBITDA составила 14 млн евро, отрицательный показатель EBIT - 26 млн евро.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка операционной компании сети ООО "Медиа-Маркт-Сатурн" в 2017 году упала на 14,8%, до 35,2 млрд рублей (этот показатель снижался три года подряд, в 2016 году - на 6%). Убыток от продаж составил 8,25 млрд рублей, что сопоставимо с показателем за 2016 год. Чистый убыток вырос на 27,3%, до 5,47 млрд рублей.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - лидер российского рынка бытовой техники и электроники с годовой выручкой 360 млрд рублей (с НДС). На конец июня группа объединяла 840 магазинов (429 "М.Видео" и 411 "Эльдорадо"). По итогам 2022 года группа планирует увеличить сеть до более 1,1 тыс. магазинов.

Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева в 2016 году приобрела "Эльдорадо", весной 2017 года - 57,7% акций ПАО "М.Видео". Весной этого года "М.Видео" купила 100% "Эльдорадо" у "Сафмара" за 45,5 млрд рублей. В июле "Сафмар" продал 4,5% акций ПАО "М.Видео" на бирже, снизив долю до 53,2%.