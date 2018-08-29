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Голикова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублей

Она также сообщила о подготовке поправок, чтобы закрепить льготы в старых границах пенсионного возраста

Голикова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублей
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Фото: ТАСС, Метцель Михаил

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Решение об изменении параметров повышения пенсионного возраста для женщин до 60, а не 63 лет обойдется бюджету в 3,2 трлн рублей, заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Отказ от увеличения до 63 лет - и перевод в 60 лет, - это в деньгах 3,2 трлн рублей", - сказала Голикова в эфире телеканала "Россия-1" (ВГРТК), отвечая на вопрос ведущих.

Вице-премьер добавила, что одним из пунктов обсуждения повышения пенсионного возраста был вопрос о том, как повышать планку для женщин с учетом того, что "исторически так сложилось, что женщина в Советском Союзе и в России несет большее обременение при воспитании детей".

Кроме того, Голикова заявила, что правительство внесет поправки в Налоговый кодекс, чтобы закрепить льготы в старых границах пенсионного возраста.

"Сейчас федеральное правительство готовит законопроект по внесению изменений в Налоговый кодекс, который установит не термин "пенсионный возраст" в законодательстве, а конкретный возраст, как это было, 55 и 60 лет, и по этому возрасту будут предоставляться соответствующие льготы", - сказала Голикова.

Президент России Владимир Путин в среду выступил с телеобращением, в котором предложил смягчить предложенный правительством проект пенсионной реформы. . В частности, предлагается повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми, а людям предпенсионного возраста дать особую льготу, уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, а также сохранить для граждан предпенсионного возраста льгот по налогам, оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду на транспорте.

Позднее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силанов заявил, что предложения президента по корректировке пенсионной реформы потребуют финансовых затрат в размере около 500 млрд рублей в течение шести лет.

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Теги: Татьяна Голикова

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