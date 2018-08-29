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На корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублей

Есть обновление от 17:31

По словам Силуанова, таков необходимый объем ресурсов на шестилетний период

На корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублей
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Предложения президента РФ Владимира Путина по корректировке пенсионной реформы потребуют финансовых затрат в размере около 500 млрд рублей в течение шести лет, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силанов журналистам в Москве.

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Ранее в среду Путин выступил с несколькими инициативами по уточнению предложений по изменению пенсионного законодательства, подготовленных правительством РФ и находящихся в Госдуме. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми, людям предпенсионного возраста - предоставить льготы.

"По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляет порядка 500 млрд рублей. Это потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды. Необходимые ресурсы будут изысканы в бюджете ПФР и, соответственно, объем трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду также будет обеспечивать все высказанные сегодня президентом РФ инициативы", - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что пенсионная реформа не приведет к сокращению трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд. "Многие полагали, что инициатива правительства связана с тем, чтобы сэкономить на трансфертах Пенсионному фонду, найти ресурсы в бюджете для дополнительных решений, которые мы принимаем. Хочу сказать, что все изменения, которые касаются пенсионного законодательства, не приводят к уменьшению трансферта в Пенсионный фонд. В некоторые годы, например, в следующем году трансферт Пенсионному фонду будет даже увеличен по сравнению с ранее планируемым. Поэтому все ресурсы, которые Пенсионный фонд получит от изменений в пенсионном законодательстве, будут направлены на повышение пенсий, на улучшение пенсионного обеспечения наших граждан", - заверил первый вице-премьер.

Госдума 19 июля 2018 года приняла в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

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Теги: Минфин РФ, Антон Силуанов

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