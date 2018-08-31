В кабмине подсчитали, сколько будут стоить бюджету пенсионные предложения Путина

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Инициативы президента по смягчению пенсионной реформы обойдутся бюджету в дополнительные 511 млрд рублей на переходный период - до 2024 года и в 3,6 трлн рублей на период 2029-2035 годов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Инициатива президента относительно льготы в виде возможности выйти на пенсию на полгода раньше тем, кому это предстоит сделать в ближайшее время, вызвала расхождение в расчетах, которые были затем согласованы, пояснила Голикова на пресс-конференции в Москве.

"Эта цифра сейчас - 511 млрд рублей", - сказала вице-премьер.

Одновременно инициатива президента о снижении будущего пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет сравняла переходный период к новым параметрам с пенсионным возрастом для мужчин.

"Завершается он (переходный период) в 2028 году. Соответственно за границей 28-го года недополучение вот этих доходов Пенсионного фонда, на которые рассчитывали в случае установления возраста в 63 года, составляет 3,6 трлн рублей на период 2029-2035 годов", - сказала Голикова.

Это затрагивает 2,4 млн наших российских женщин, добавила она.

Что касается дополнительных мер поддержки для многодетных матерей после 2024 года, то также предполагается дополнительное увеличение расходов бюджета.

Всего с 2019 по 2035 годы это стоит 815,4 млрд рублей. "Если на первые шесть лет это стоит 29,5 млрд, то легко вычесть из одного другое", - сказала Голикова.

Таким образом, на дополнительные меры поддержки многодетных матерей после 2024 года за десять лет будет потрачено 785,9 млрд рублей.

29 августа Владимир Путин озвучил свои предложения по поводу ее смягчения. В частности, он предложил понизить предусмотренный законопроектом возраст выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, установить особую льготу для граждан, которые должны были выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей и др.