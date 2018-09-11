Минэкономразвития спрогнозировало "околонулевую" инфляцию в РФ в сентябре

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в сентябре 2018 года ожидается в интервале от нуля до 0,1%, в годовом выражении это будет означать ее ускорение до 3,2-3,3% с 3,1% в августе, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".

В министерстве также отмечают, что ослабление рубля добавило к инфляции в августе 0,1 процентного пункта и в сентябре-октябре еще в совокупности оно добавит 0,1 процентного пункта.

При этом в Минэкономразвития ожидают продолжения удешевления плодоовощной продукции в сентябре на фоне хорошего урожая картофеля и овощей.

"Совокупный вклад динамики обменного курса рубля в инфляцию в августе, по оценке, составил около 0,1 п.п. С учетом распределенного во времени влияния обменного курса рубля на инфляцию, а также с учетом снижения эффекта переноса, наблюдаемого в последние два с половиной года, вклад ослабления рубля в августе (2,9% в номинальном эффективном выражении) в инфляцию в сентябре-октябре также в совокупности не превысит 0,1 п.п.", - комментируют вклад ослабления рубля в инфляцию в Минэкономразвития.

"Масштаб снижения цен на плодоовощную продукцию в летние месяцы (в августе - на 6,4%, за июль-август - на 11,1%) оказался меньше, чем в предыдущие годы. Менее выраженная дефляция в группе плодоовощных товаров связана в том числе с повышением цен на импортные фрукты и цитрусовые (апельсины, бананы) на фоне ослабления рубля. Вместе с тем удешевление плодоовощной продукции продолжится в текущем месяце благодаря высоким сборам картофеля и овощей", - отмечают в министерстве.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с начала года к 3 сентября составила 2,3%. В годовом выражении на 3 сентября инфляция равнялась 3,1%, ускорившись с 2,5% на начало августа. Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2018 году равняется 3,4%. Интервальный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год составляет 3,5-4,0%.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса аналитиков в конце августа - начале сентября по инфляции на 2018 год равняется 4%.