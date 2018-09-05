Годовая инфляция в августе ускорилась до 3,1%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в августе 2018 года повысилась до 3,1% (с 2,5% в июле) - это максимальное значение с августа 2017 года, сообщил Росстат.

При этом инфляция в РФ в августе 2018 года снизилась до нуля после 0,3% в июле, 0,5% в июне, 0,4% в мае и апреле, 0,3% в марте, 0,2% в феврале и 0,3% в январе 2018 года.

Показатель оказался ниже ожиданий аналитиков и недельной динамики цен самого Росстата - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на август, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,1%, недельные цифры Росстата также указывали на рост цен по итогам августа на 0,1%.

За январь-август 2018 года цены выросли на 2,4%.

В августе 2017 года была зафиксирована рекордная дефляция на уровне 0,5%.

Инфляция в России за неделю с 28 августа по 3 сентября составила 0%, сообщил в среду Росстат.

В предыдущие две недели цены выросли на 0,1%, до этого четыре недели инфляция была нулевой.

В первые дни сентября, согласно данным Росстата, среднесуточная инфляция была отрицательной - в среднем по -0,007%. Из этого следует, что с 1 по 3 сентября статистика зафиксировала символическую дефляцию в размере около 0,02%.

Бензин в августе подешевел на 0,3%, что произошло после снижения цен на 0,2% в июле и предшествовавшего этому бурного роста: на 2,1% в июне и на 5,6% в мае. В целом за семь месяцев бензин подорожал на 8,8%.

Как сообщалось, правительство в начале июня экстренно приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо с 1 июня и договорилось с нефтяными компаниями временно заморозить цены на эти товары на уровне 30 мая.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в августе 2018 года составил 100,3% (в августе 2017 года - 100,1%), в годовом выражении - 102,6% (103%).

Стоимость товаров

По данным Росстата, продовольственные товары в августе 2018 года подешевели на 0,4% (в августе 2017 года - на 2,1%), однако продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,4% (0,0%).

Непродовольственные товары в августе стали дороже на 0,2% (также на 0,1% в августе 2017 года).

Услуги в августе подорожали на 0,3% (в августе 2017 года - на 0,4%).

Плодоовощная продукция в августе стала дешевле на 6,4% (в августе 2017 года подешевела на 15,5%). Так, цены на морковь снизились на 16,2%, картофель и виноград - на 15,1%, огурцы, помидоры, свеклу - на 12,7-14,5%, лук - на 7,0%.

Вместе с тем наблюдалось удорожание отельных видов фруктов. Цены на апельсины выросли на 8,8%, лимоны - на 5,5%, бананы - на 1,5%.

Удешевление плодоовощной продукции зафиксировано практически во всех субъектах РФ. При этом в 7 регионах цены на нее снизились на 10% и более. Наиболее заметно плодоовощная продукция стала дешевле в Нижегородской области - на 14,2%, Калининградской области - на 12,2%, Владимирской области - на 11,7%.

Вместе с тем в Чеченской Республике и Камчатском крае прирост цен на плодоовощную продукцию составил 0,2% и 0,1% соответственно.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров отмечалось снижение цен на гречневую крупу - на 1,2%, сухие молочные смеси для детского питания, черный перец - на 0,6%, соленую сельдь - на 0,5%.

Одновременно подорожало пшено на 4,7%, на 2,6% - свинина, на 1,0-1,4% - мясо птицы, фарш, рыба, национальные сыры и брынза, на 0,5-0,9% - баранина, колбаса, изделия из птицы, различные виды мороженой рыбы, оливковое масло, крупы, торты, печенье, какао, творожные сырки, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания.

Кроме того, на 0,5% дороже стал обходиться обед в ресторане.

Как сообщалось, ЦБ РФ после решения правительства об увеличении НДС в 2019 г. с 18% до 20% скорректировал свой интервальный прогноз по инфляции на текущий год до 3,5-4,0% с 3,0-4,0% и до 4,0-4,5% в 2019 году с 4,0%.

Минэкономразвития в уточненном прогнозе повысило прогноз по инфляции на 2018 год до 3,4% с 3,1%, на 2019 год оставило прежним - 4,3%.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса аналитиков в конце августа - начале сентября по инфляции на 2018 год равняется 4%, на 2019 год - 4,4%.

О возможном повышении ставки

Во вторник глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в РФ возвращается к цели в 4% чуть быстрее, чем прогнозировал Банк России раньше, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов, курсовой динамики. "Чуть подросли инфляционные ожидания, правда, совсем незначительно. Мы тоже будем это учитывать", - отметила Набиуллина.

Очередное заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике (ДКП) пройдет 14 сентября, оно будет опорным, то есть будет сопровождаться пресс-конференцией председателя ЦБ и публикацией доклада по ДКП. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 7,25%.

"Сейчас, скажем так, немного факторов, если сказать, они отсутствуют, которые бы говорили за снижение ставки. Есть факторы, значительное число факторов, которые говорят о сохранении ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют вынести, положить на стол и вопрос возможного повышения ставки", - заявила Набиуллина во вторник.

Она подчеркнула, что совет директоров ЦБ будет оценивать все риски, и пообещала "реальную" дискуссию. "На наш взгляд, основные риски носят временный характер, и если они не транслируются в рост инфляционных ожиданий, во вторичные эффекты, то политика может быть просто более постепенного смягчения, медленнее, чем мы предполагали раньше", - добавила глава Банка России.