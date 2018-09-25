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Экономика

Орешкин назвал рубль устойчивым на фоне валют стран с развивающейся экономикой

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Рубль на фоне валют таких развивающихся стран, как ЮАР, Индия, Бразилия, Аргентина, Турция, выглядит очень устойчиво, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Важные события происходят на внешних рынках. Если смотреть на то, что сейчас происходит в странах с развивающейся экономикой, то там события очень волатильные", - отметил министр.

"Например, валюты таких стран, как Аргентина, Турция, с начала года подешевели в два раза к американскому доллару. В этих экономиках развиваются определенные кризисные явления. Если посмотреть на ряд других стран, таких как ЮАР, Индия, Бразилия, то там тоже не все так хорошо. И на этом фоне российский рубль, который с начала года тоже несколько подешевел к корзине евро-доллар примерно на 15%, выглядит - конечно, на фоне тех валют - очень устойчиво", - заявил Орешкин.

"Есть две главные причины. У нас хорошая общая макроэкономическая ситуация, у нас бездефицитный бюджет. У нас положительное сальдо текущего счета, умеренный внешний долг. Это обеспечивает общую стабильность", - сказал министр.

"Вторая история - это работающий механизм изъятия нефтяных сверхдоходов, который в том году запущен. Сейчас Центральный банк приостановил покупку валюты по этому механизму (до конца года - ИФ), и предложение на рынке увеличилось примерно на $6 млрд в месяц", - пояснил Орешкин причины устойчивости рубля.

"Это, конечно, обеспечивает стабильность рынку. У нас идет отток капитала с рынка государственных ценных бумаг. За последние несколько месяцев потеряно порядка 300 млрд рублей, иностранные инвесторы вывели. Но это все позволяет балансировать, и в целом ситуация устойчивая", - подчеркнул министр.

"По инфляционной динамике все находится в рамках целевых ориентиров Центрального банка. По итогам августа инфляция поднялась, сейчас около 3%, но у нас целевой ориентир - 4%, поэтому здесь динамика в целом положительная", - прокомментировал текущую ситуацию с инфляций Орешкин.

Между тем первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева рассказала журналистам в Госдуме, что рубль укрепляется под действием совокупности факторов, рост цен на нефть является одним из них. "Во-первых, мы видим на всех рынках emerging markets укрепление (национальных валют - ИФ) и в целом удешевление доллара. Во-вторых, я думаю, что наши решения способствовали снижению волатильности, оба решения последних. В-третьих, какое-то влияние оказала цена на нефть. Безусловно, это нельзя все полностью списать на нефть", - сказала Юдаева.

Банк России 14 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,50% годовых, а также объявил о решении отложить покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца 2018 года.

Замминистра финансов Владимир Колычев ранее во вторник сообщил, что мораторий на покупку валюты, который ЦБ РФ сначала ввел до октября, а затем продлил до конца года, стал одним из факторов стабилизации курса наряду с изменением внешних факторов.

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Теги: Минэкономразвития РФ, Максим Орешкин

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