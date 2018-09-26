Экономика

Нефть немного подешевела после данных о росте запасов в США

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ходе азиатских торгов в среду из-за данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов в США.

Накануне нефть подорожала, Brent обновила максимум за почти четыре года в связи с опасениями недостаточного объема предложения после вступления в силу второго раунда санкций США против Ирана. Аналитики ожидают, что рынок лишится 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 26 сентября подешевел на 5 центов (0,06%) - до $81,82 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на $0,14 (0,19%) - до $72,14 за баррель.

Во вторник котировка фьючерса на Brent повысилась на $0,67 (0,8%), до $81,87 за баррель, а WTI - на $0,20 (0,3%), до $72,27 за баррель - максимума с 10 июля.

По данным API, коммерческие запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,9 млн баррелей, бензина - на 949 тыс. баррелей, в то время как резервы дистиллятов сократились на 944 тыс. баррелей, пишет OilPrice. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду в 17:30 по московскому времени. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти на 2,2 млн баррелей, но рост резервов бензина на 256 тыс. баррелей, а также дистиллятов - на 667 тыс. баррелей.

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