Нефть Brent поднялась выше $82 впервые с осени 2014 года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают рост в ходе торгов во вторник, Brent поднялась выше $82 за баррель впервые с осени 2014 года на оптимистичных прогнозах спроса и ожиданиях, что Иран сократит поставки на нефти на мировой рынок из-за санкций США.

Ноябрьский фьючерс на Brent к 14:01 по московскому времени поднимался до $82,11 за баррель (+0,9%).

WTI с поставкой в ноябре подорожала на 0,7%, до $72,56 за баррель.

Предыдущий максимум текущего года Brent зафиксировала накануне, когда цена достигла $81,32 за баррель. До этого самая высокая цена была зафиксирована в мае - $80,50 за баррель.