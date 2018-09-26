Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил восходящую динамику на фоне дорогой нефти и позитивной динамики азиатских фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, причем первый обновил свой максимум.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2446,64 пункта (+0,1%, максимум дня и новый пик - 2447,33 пункта), индекс РТС - 1170,26 пункта (+0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,9%.

Доллар подешевел до 65,87 руб. (-0,02 рубля).

Повысились в цене рублевые акции АФК "Система" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Башнефти" (+0,5%), "Мечела" (+0,4% и +0,8% "префы"), "Северстали" (+0,3%), "Россетей" (+0,3% и +0,8% "префы").

Просели бумаги "РусАла" (-1,2%), "Транснефти" (-0,8%), "Ростелекома" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%).

Индексы в США накануне не показали единой динамики, Dow Jones и S&P500 снизились в ожидании решений Федеральной торговой системы (ФРС). Как ожидается, риски для экономики США из-за торговых споров не удержат ФРС от подъема базовой процентной ставки в среду на очередные 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Также ожидается, что Федрезерв даст сигнал о готовности продолжить подъем ставки и, возможно, сделать следующий шаг в этом направлении уже в декабре.

Кроме того, определенные препятствие росту рынка акций создавало повышение доходности 10-летних US Treasuries выше 3,10% в ходе торгов, показатель близок к максимуму за семь лет.

В среду в Азии преобладает позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,4%, Китай прибавляет 1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%). В Южной Корее продолжаются праздники, биржи страны закрыты третий день - они возобновят работу в четверг.

Нефть утром в среду консолидируется, приостановка роста вызвана данными Американского института нефти (API) о росте товарных запасов в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $81,33 за баррель (+0,1% и +0,8% накануне), ноябрьская цена WTI - $72,26 за баррель (-0,03% и +0,3% во вторник).

Цена Brent обновила максимум почти за четыре года в связи с опасениями недостаточного объема предложения после вступления в силу второго раунда американских санкций против Ирана. Аналитики ожидают, что рынок лишится 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

По данным API, коммерческие запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,9 млн баррелей, бензина - на 949 тыс. баррелей, в то время как резервы дистиллятов сократились на 944 тыс. баррелей, пишет OilPrice. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти на 2,2 млн баррелей, но рост резервов бензина на 256 тыс. баррелей, а также дистиллятов - на 667 тыс. баррелей.

Как отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, рынок акций в среду может продолжить рост на фоне высокой нефти, ориентиром по индексу МосБиржи выступает область 2440-2460 пунктов. На вечерней сессии срочного рынка будет отыгрываться реакция на итоги заседания ФРС - ожидается, что сохранится позитивная динамика.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в среду не исключено сокращение активности покупателей на рынках акций перед объявлением решения ФРС США по базовой процентной ставке (21:00 МСК) и пресс-конференцией Дж.Пауэлла (21:30 МСК). С позиций технического анализа индикатор RSI на дневном графике индекса РТС вышел в зону "перекупленности", что оправдывает приостановку роста. Из корпоративных событий внимания заслуживает презентация менеджментом "Магнита" обновленной стратегии развития.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, рубль поддерживает ряд факторов - от динамики нефтяных котировок до приостановки интервенций Минфина и ужесточения политики Банка России, что теоретически предполагает дальнейшее укрепление курса, тем более что пространство для этого еще есть. Но в ближайшей перспективе рубль, как и остальные валюты развивающихся стран и рынки в целом, сосредоточится на итогах заседания Федрезерва.

Повышение ставки ФРС является негативным сценарием для сектора emerging markets. Но с другой стороны, этот шаг уже заложен в цены, так что не должен оказать сильного и продолжительного давления. Немаловажной будет и риторика Центробанка США: намек на ужесточение в декабре все же может прилично укрепить доллар по всему спектру рынка, в том числе в паре с рублем. В ожидании вердикта регулятора доллар может показать небольшой подъем, а в случае с рублем - приподняться над отметкой 66 руб./$1, борьба за которую еще продолжится.