Евкуров опроверг передачу Чечне территории с богатым месторождением нефти

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Муссируемая в интернете информация о передаче Чеченской республике части ингушского села Даттых, где якобы планируется добывать нефть, не соответствует действительности, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с депутатами и представителями общественных организаций в Магасе.

"Я не знаю, как пришло в голову безосновательно утверждать, что Чечне передана территория с богатым месторождением нефти. Хочу пояснить для этих фантазеров, что близ Даттыхского месторождения, о котором они упоминают, расположены 19 законсервированных скважин с высоким содержанием серы. Именно высокое содержание серы и в советское время, и даже сейчас не позволяет вырабатывать там нефть", - сказал Евкуров.

По его словам, даже при наличии желания заниматься на этой территории добычей "черного золота", по утверждению специалистов, невыгодно.

"Надо 100 рублей вложить, чтобы заработать один рубль. Хочу пояснить, что из 19 указанных скважин 16 находятся на территории Ингушетии. Не понимаю, откуда берутся эти разговоры, кто распускает эти слухи, при том, что 16 скважин состоят на балансе ОАО "РН "Ингнефть", - сказал глава региона.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.