Сбербанк заявил о планах нарастить чистую прибыль более чем на 10% в 2019 году

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России планирует в 2019 году нарастить чистую прибыль более чем на 10%, говорится в презентации банка ко "Дню аналитика".

Прогноз чистой прибыли за 2018 год банк не озвучивал. Чистая прибыль по МСФО составила за девять месяцев 655,5 млрд рублей.

Сбербанк планирует нарастить собственный капитал в 2019 году также более чем на 10%, следует из презентации. Собственный капитал группы Сбербанка по стандартам "Базель III" по стандартному подходу с применением внутренних рейтингов (ПВР) составил 3,8 трлн рублей на 30 сентября 2018 года.

Сбербанк также ожидает сохранения чистой процентной маржи в 2019 году на уровне 5,5%, как и в 2018 году. Прирост процентного дохода прогнозируется на 14-16% против 16-19% в 2018 году.

Стоимость риска сохранится, по оценке Сбербанка, на уровне 130 базисных пунктов в 2019 году, как и в 2018 году. Также предполагается, что в 2018-2019 году рентабельность капитала банка превысит 20%.

Согласно презентации, Сбербанк планирует в 2019 году нарастить корпоративный кредитный портфель на 5-7%, что соответствует прогнозным результатам всего сектора. Портфель розничных кредитов покажет результат немного лучше прогнозов по сектору, который вырастет, как ожидается, на 15-18%.

Депозиты физлиц, по прогнозам, вырастут на 5-7%, что соответствует прогнозам по сектору, а депозиты корпоративных клиентов вырастут на 8-11%. Эти цифры немного превосходят результаты сектора, отмечается в документе.