Главные новости
В РоссииВ СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернетеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил заблокировать GoogleЭкономикаТуроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетов
Экономика Проблемные туроператоры

"Турпомощь" доплатит клиентам туроператоров "Данко" и "Натали-Турс"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Клиенты остановивших деятельность туроператоров "Данко" и "Натали-Турс" получат доплаты к компенсациям из фонда персональной ответственности в "Турпомощи", поскольку выплат страховых компаний не хватило, сообщил "Интерфаксу" директор ассоциации Александр Осауленко.

"Ассоциация "Турпомощь" проводит сбор требований в связи с выплатами из фонда персональной ответственности туроператора "Данко", и одного из юрлиц туроператора "Натали-Турс" - "Панорама Тур". Компании уходили с неисполненными обязательствами, выплат в страховых компаниях не хватило. В случае с "Данко" это совсем небольшая сумма, поэтому компенсации будут производиться в полном объеме, в случае с "Панорама Тур" - долг очень большой", - рассказал он.

Как отмечают в "Турпомощи", в течение 90 рабочих дней с даты начала сбора требований о выплате компенсаций будет сформирован реестр туристов.

Туроператор "Данко" был застрахован в ERV ("ЕРВ Туристическое Страхование") на 50 млн рублей. Размер фонда персональной ответственности компании составляет 3,6 млн рублей.

Финансовая ответственность "Панорама Тур" была застрахована в СК "Ингосстрах" на 50 млн рублей. Размер персонального фонда ответственности туроператора - 5,6 млн рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Натали-Турс, Данко, Турпомощь

Новости по теме

Экономика
Чубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергииЧубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии
Участниками объединения стали УК "Роснано", "Вестас", ГК "Хевел", "Солар Системс" и "Вершина Девелопмент"Подробнее
 Туроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетовТуроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетов
Туристам выписали билеты на рейс авиакомпании, которая не планировала летать туда в декабреПодробнее
 ООН оценила потребности КНДР в зернеООН оценила потребности КНДР в зерне
В этом году урожай в Северной Корее был ниже среднего уровняПодробнее
 Китай собрался снизить пошлины на американские автомобилиКитай собрался снизить пошлины на американские автомобили
После переговоров Трампа и Си Цзиньпина тарифы решено опустить с 40 до 15%Подробнее
Lamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазинLamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазин
Открытие в Москве намечено на I квартал 2019 года, в магазине будет работать кафеПодробнее
 "АвтоВАЗ" отозвал в РФ 41,5 тыс. Lada Vesta"АвтоВАЗ" отозвал в РФ 41,5 тыс. Lada Vesta
Причина заключается в несертифицированной комплектации шинПодробнее
 Китай и США обменялись мнениями по деталям решения торговых разногласийКитай и США обменялись мнениями по деталям решения торговых разногласий
Стороны предложили меры и сроки урегулированияПодробнее
 Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в миреАвстралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире
Лидировавший ранее Катар снизил экспорт в это время года впервые с 2014 годаПодробнее
 Кудрин перечислил риски для российской экономикиКудрин перечислил риски для российской экономики
По его словам, в частности, это нефтяные цены, санкции, уменьшение числа трудоспособных граждан и отсутствие структурных реформПодробнее
 Нефтяная сделка на грани нервного срыва. ОбобщениеНефтяная сделка на грани нервного срыва. Обобщение
Прошедшие в среду-пятницу заседания могут по праву считаться самыми напряженными и драматичными в истории сделки по ограничению добычиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернетеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил заблокировать GoogleЭкономикаТуроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетовВ миреБританские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе МэйВ РоссииСадовые товарищества обяжут завести счета в банкахВ РоссииВ Кремле не согласились с версией Порошенко о произошедшем в Керченском проливе

"Газпром нефть" купила долю в Континентальной хоккейной лиге

Большинство депутатов-консерваторов поддержали Мэй перед голосованием

Из российского Forbes сделают коммуникационную платформу

Пономарева перевели в некурящую камеру

Причины появления дыры в корабле "Союз" станут известны перед Новым годом

В СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернете

В СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернетеСенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предлагает наказывать штрафом или административным арестом за материалы, выражающие неуважение к обществу или власти Подробнее

Меркель предложила продлить санкции против России

"ИрАэро" отложила еще на пять часов рейс из китайского Хайкоу в Самару

Смоленское УФАС оштрафовало Burger King за рекламу бургера Huevo Grande

Трамп назвал страсбургский теракт "очень злым"

На саммите ЕС обсудят перспективы продления санкций против РФ

Норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении карьеры

Норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении карьерыЗа 12 лет карьеры двукратный олимпийский чемпион 13 раз выиграл золото чемпионатов мира и стал самым титулованным их участником Подробнее

Для ВМФ заложен новый ледокол "Евпатий Коловрат"

Госдума подготовила проект бюджетной сметы без взносов в ПАСЕ

"Турпомощь" доплатит клиентам туроператоров "Данко" и "Натали-Турс"

В доме стрелка из Страсбурга нашли винтовку и гранату

Сенаторы предложили сажать под арест за неуважительные материалы в интернете

Аэропорт "Домодедово" установит алкорамки для проверки трезвости персонала

Транспортную компанию в Твери оштрафовали по итогам проверки из-за ДТП с 13 жертвами

В Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новости

В Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новостиМаксимальный возможный штраф за распространение такой информации - 1 млн рублей Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');