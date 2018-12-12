"Турпомощь" доплатит клиентам туроператоров "Данко" и "Натали-Турс"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Клиенты остановивших деятельность туроператоров "Данко" и "Натали-Турс" получат доплаты к компенсациям из фонда персональной ответственности в "Турпомощи", поскольку выплат страховых компаний не хватило, сообщил "Интерфаксу" директор ассоциации Александр Осауленко.

"Ассоциация "Турпомощь" проводит сбор требований в связи с выплатами из фонда персональной ответственности туроператора "Данко", и одного из юрлиц туроператора "Натали-Турс" - "Панорама Тур". Компании уходили с неисполненными обязательствами, выплат в страховых компаниях не хватило. В случае с "Данко" это совсем небольшая сумма, поэтому компенсации будут производиться в полном объеме, в случае с "Панорама Тур" - долг очень большой", - рассказал он.

Как отмечают в "Турпомощи", в течение 90 рабочих дней с даты начала сбора требований о выплате компенсаций будет сформирован реестр туристов.

Туроператор "Данко" был застрахован в ERV ("ЕРВ Туристическое Страхование") на 50 млн рублей. Размер фонда персональной ответственности компании составляет 3,6 млн рублей.

Финансовая ответственность "Панорама Тур" была застрахована в СК "Ингосстрах" на 50 млн рублей. Размер персонального фонда ответственности туроператора - 5,6 млн рублей.