Против "Натали Турс" завели уголовное дело о мошенничестве

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - МВД России возбудило уголовное дело против туроператора "Натали Турс", сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире радио "Говорит Москва".

"По материалам прокурорской проверки сегодня наши коллеги из МВД возбудили уголовное дело по статье мошенничество", - сказал он.

Представитель Генпрокуратуры отметил: в ходе проверкой установлено, что деньги были выведены на счета третьих лиц, часть денег вообще ушла за рубеж.

"В ходе проверки было установлено, что от этой компании пострадали 5 тысяч 293 человека", - сказал Куренной.