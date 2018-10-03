Против "Натали Турс" завели уголовное дело о мошенничестве

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - МВД России возбудило уголовное дело против туроператора "Натали Турс", сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире радио "Говорит Москва".
"По материалам прокурорской проверки сегодня наши коллеги из МВД возбудили уголовное дело по статье мошенничество", - сказал он.
Представитель Генпрокуратуры отметил: в ходе проверкой установлено, что деньги были выведены на счета третьих лиц, часть денег вообще ушла за рубеж.
"В ходе проверки было установлено, что от этой компании пострадали 5 тысяч 293 человека", - сказал Куренной.
Приостановка деятельности "Натали Турс"
4 июля "Натали Турс" объявила об аннуляции всех подтвержденных туров до 30 сентября по примерно 12 тыс. договорам. Долг компании перед туристами и партнерами составляет около 1,5 млрд рублей, общее число пострадавших приближается к 30 тыс. Ростуризм 3 сентября исключил из единого федерального реестра туроператоров три из четырех юридических лиц, которые продавали туры под брендом "Натали Турс". Это компании ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ", ООО "Туроператор "Натали Турс".
Финансовая ответственность каждой из трех компаний была застрахована в СК "Ингосстрах" на 50 млн рублей. Компания заявила, что выплатит компенсации туристам. Однако подавляющее большинство договоров с туристами заключались от имени ООО "Панорама Тур". Клиентам этой компании не хватит 50 млн рублей для покрытия ущерба, сумма выплат по каждому туру составит около 5 тыс. рублей.
В августе стало известно, что по результатам проведенной проверки прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников компании.