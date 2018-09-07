Ростуризм исключил "Данко" из реестра туроператоров

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ростуризм исключил прекратившего деятельность туроператора "Данко" из Единого федерального реестра, следует из размещенного на сайте ведомства приказа.

"В соответствии со статьей 4.2 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", приказываю исключить из Единого федерального реестра туроператоров сведения о туроператоре ООО "ДАНКО ТРЭВЕЛ КОМПАНИ" в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта", - следует из текста документа.

Ранее туроператор "Данко" заявил о прекращении деятельности. С 8 сентября все туры аннулированы. Туристы, забронировавшие и оплатившие туры на будущий период, застрахованы в страховой компании ERV на общую сумму 50 млн. рублей.

Туроператор "Данко" работал на рынке в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма около 20 лет. Согласно реестру Ростуризма, в 2017 году отправил на отдых за рубеж 15353 туриста.