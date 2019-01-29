Главные новости
МоскваСуд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из ТретьяковкиВ РоссииМоскалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщинЭкономикаЭксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два года
В России Проблемные туроператоры

Против юрлиц "Натали Турс" поданы иски на 65,5 млн рублей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Против прекратившего деятельность туроператора "Натали Турс" в 2018 году предъявлено исков на сумму 65,5 млн рублей, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Иски поданы против трех юрлиц - ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали" и ООО "Туроператор "Натали Турс".

Больше всего требований - на 58,4 млн рублей - предъявлено к компании "Панорама Тур". На рассмотрении сейчас находятся пять дел на сумму 49,5 млн рублей, завершены 46 дел на сумму 8,5 млн и вынесено решение по двум делам (406 тыс. руб.).

Максимальная сумма иска составила 47,3 млн рублей, он подан белорусским ООО "Компания Натали Турс", которое позиционировало себя как представительство российского туроператора в Минске. Ранее сообщалось, что от ухода "Натали Турс" пострадали около 400 белорусских туристов на сумму порядка 500 тыс. евро. Чаще других подавали иски также турагентства ООО "Алина-Тур", ИП Мария Ивановна Гончарова и ООО "Туристическое агентство "Бриз". Среди истцов есть и физические лица.

В России"Натали Турс" прекратила туроператорскую деятельность"Натали Турс" прекратила туроператорскую деятельностьЧитать подробнее

Второму юрлицу, ООО "Агентство путешествий "Натали", поступило исковых требований на сумму 6,6 млн рублей. Сейчас на рассмотрении шесть дел на сумму 144 тыс. рублей.

Компании "Туроператор "Натали Турс" в 2018 году предъявили исков на сумму 545 тыс. рублей, и еще на 44,3 тыс. - в 2019 году. На рассмотрении находится одно дело на сумму 44,3 тыс. рублей.

В отношении всех трех юрлиц туроператора также возбуждено дело о банкротстве в качестве должника.

Сама компания "Панорама Тур" выиграла в арбитраже дело против конкурсного управляющего "Новелла Турс" на 13,3 млн рублей по иску о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного исполнения услуг.

В суды общей юрисдикции Москвы против ООО "Панорама Тур" по состоянию на 29 января подан 1251 иск. Против "Агентства путешествий Натали" - 12, "Туроператор Натали Турс" - 23.

"Натали Турс" 4 июля 2018 года объявила об аннуляции всех подтвержденных туров. Ростуризм 3 сентября исключил из единого федерального реестра туроператоров три юридических лица, которые продавали туры под брендом "Натали Турс", за неисполнение обязательств по договорам на предоставление услуг. Это компании ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", ООО "Туроператор "Натали Турс". На следующий день СК "Ингосстрах", где застрахована финансовая ответственность каждой из трех на 50 млн рублей, начала принимать заявления от пострадавших клиентов туроператора.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с ООО "Панорама Тур" заключили договоры 8,7 тыс. клиентов "Натали Турс" на общую сумму 1,1 млрд рублей. Согласно рассчитанной пропорции, страховая компания выплатила им только 4,9% от стоимости тура.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Натали Турс

Новости по теме

В России
Власти Приморья попросили Московский зоопарк не отправлять тигра Амура на КубаньВласти Приморья попросили Московский зоопарк не отправлять тигра Амура на Кубань
Ранее директор Приморского сафари-парка сообщил, что в случае переезда хищник будет жить в тесной клеткеПодробнее
 Москалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщинМоскалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщин
Уполномоченный по правам человека также высказалась в пользу работы для женщин из дома по семейным обстоятельствамПодробнее
 Глава Минприроды уволил замглавы Росгеологии Горринга после скандального видео в соцсетяхГлава Минприроды уволил замглавы Росгеологии Горринга после скандального видео в соцсетях
Чиновник угрожал расправой участнику онлайн-игры, а также рассказал зрителям о неуставных отношениях с сотрудницамиПодробнее
 Минюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителямиМинюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителями
Правосудие будет учитывать обстоятельства непреодолимой силы, которые могут помешать соблюсти законПодробнее
Алтайский губернатор отчитал чиновницу, упрекнувшую учителей в нежелании работать за 9 тыс. рублейАлтайский губернатор отчитал чиновницу, упрекнувшую учителей в нежелании работать за 9 тыс. рублей
Екатерина Четошникова осудила завышенные требования людей, которые "ничего из себя не представляют"Подробнее
 Экс-глава "Дальспецстроя" найден мертвым в МосквеЭкс-глава "Дальспецстроя" найден мертвым в Москве
Дмитрий Савин возглавлял компанию до марта 2015 годаПодробнее
 Уволена чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешкиУволена чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешки
Так как дворники не справлялись с последствиями снегопада, учителей вывели на такую работу в 20-градусный морозПодробнее
 Задержанного за кражу картины Куинджи проверят на вменяемость и употребление наркотиковЗадержанного за кражу картины Куинджи проверят на вменяемость и употребление наркотиков
С декабря прошлого года он находится под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотических средствПодробнее
 Задержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под СаратовомЗадержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под Саратовом
Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасностиПодробнее
 Германия выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадниковГермания выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадников
Решение приурочено к 75-летию со дня окончания блокады ЛенинградаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 января6 фото
28 января
Фотохроника 28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСуд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из ТретьяковкиВ РоссииМоскалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщинЭкономикаЭксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два годаВ РоссииМинюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителямиЭкономикаВ Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгуСпортВладимир Крамник объявил о завершении карьеры

Правительство предложило Росгвардии провести массовые проверки ЧОПов

Матвиенко попросила Минкомсвязи решить проблему глушения Украиной российского ТВ

Против юрлиц "Натали Турс" поданы иски на 65,5 млн рублей

Индекс потребительского доверия в США упал до минимума за 1,5 года

Нацразведка США заподозрила РФ в планах устроить кибератаки для вмешательства в выборы на Украине

Бой Нурмагомедова и Макгрегора принес UFC рекордные $86,4 млн

Renault отзовет в России 3,6 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности

Жителей Западной Сибири предупредили о 45-градусных морозах

На Украине зарегистрирован 23-й кандидат в президенты

Два военных самолета США провели разведку у границ России

США дали Гуайдо доступ к правительственным счетам Венесуэлы в своих банках

США дали Гуайдо доступ к правительственным счетам Венесуэлы в своих банкахВ Вашингтоне считают, что это позволит защитить активы на благо венесуэльского народа Подробнее

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестПадение метеорита на Луну, причина смерти Александра Македонского и альтернативные теории авторства Шекспира Подробнее

Жертвами протестов в Венесуэле стали более 40 человек

Суд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки

Суд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из ТретьяковкиСам Денис Чуприков отказался комментировать предъявленное ему обвинение, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя Подробнее

Подросток отправлен на лечение за оскверненный памятник фронтовикам в Удмуртии

Золото подорожало до максимума с мая

"Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках

"Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройкахМалоизвестные компании не смогут попробовать себя в роли генподрядчиков Подробнее

70% американцев заявили, что их страна движется в неверном направлении

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');