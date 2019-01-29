Против юрлиц "Натали Турс" поданы иски на 65,5 млн рублей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Против прекратившего деятельность туроператора "Натали Турс" в 2018 году предъявлено исков на сумму 65,5 млн рублей, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Иски поданы против трех юрлиц - ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали" и ООО "Туроператор "Натали Турс".

Больше всего требований - на 58,4 млн рублей - предъявлено к компании "Панорама Тур". На рассмотрении сейчас находятся пять дел на сумму 49,5 млн рублей, завершены 46 дел на сумму 8,5 млн и вынесено решение по двум делам (406 тыс. руб.).

Максимальная сумма иска составила 47,3 млн рублей, он подан белорусским ООО "Компания Натали Турс", которое позиционировало себя как представительство российского туроператора в Минске. Ранее сообщалось, что от ухода "Натали Турс" пострадали около 400 белорусских туристов на сумму порядка 500 тыс. евро. Чаще других подавали иски также турагентства ООО "Алина-Тур", ИП Мария Ивановна Гончарова и ООО "Туристическое агентство "Бриз". Среди истцов есть и физические лица.

Второму юрлицу, ООО "Агентство путешествий "Натали", поступило исковых требований на сумму 6,6 млн рублей. Сейчас на рассмотрении шесть дел на сумму 144 тыс. рублей.

Компании "Туроператор "Натали Турс" в 2018 году предъявили исков на сумму 545 тыс. рублей, и еще на 44,3 тыс. - в 2019 году. На рассмотрении находится одно дело на сумму 44,3 тыс. рублей.

В отношении всех трех юрлиц туроператора также возбуждено дело о банкротстве в качестве должника.

Сама компания "Панорама Тур" выиграла в арбитраже дело против конкурсного управляющего "Новелла Турс" на 13,3 млн рублей по иску о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного исполнения услуг.

В суды общей юрисдикции Москвы против ООО "Панорама Тур" по состоянию на 29 января подан 1251 иск. Против "Агентства путешествий Натали" - 12, "Туроператор Натали Турс" - 23.

"Натали Турс" 4 июля 2018 года объявила об аннуляции всех подтвержденных туров. Ростуризм 3 сентября исключил из единого федерального реестра туроператоров три юридических лица, которые продавали туры под брендом "Натали Турс", за неисполнение обязательств по договорам на предоставление услуг. Это компании ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", ООО "Туроператор "Натали Турс". На следующий день СК "Ингосстрах", где застрахована финансовая ответственность каждой из трех на 50 млн рублей, начала принимать заявления от пострадавших клиентов туроператора.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с ООО "Панорама Тур" заключили договоры 8,7 тыс. клиентов "Натали Турс" на общую сумму 1,1 млрд рублей. Согласно рассчитанной пропорции, страховая компания выплатила им только 4,9% от стоимости тура.