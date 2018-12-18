Huawei спрогнозировал выручку свыше $100 млрд в 2018 году

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Huawei ожидает роста выручки в 2018 году до более чем $100 млрд, несмотря на то, что компания оказалась втянута в американо-китайские торговые споры и ряд стран выразили сомнения в безопасности ее телекоммуникационного оборудования, пишет Financial Times.

Как заявил на брифинге во вторник гендиректор Huawei Кен Ху, компания стала мировым лидером в сегменте коммерческих контрактов на сети пятого поколения (5G) - на ее долю приходится около 20% таких контрактов.

"Несмотря на то, что на некоторых рынках пытаются создать опасения относительно Huawei и использовать политику, чтобы вмешаться в рост отрасли, мы с гордостью заявляем, что наши клиенты продолжают нам доверять", - сказал Кен Ху, также занимающий в Huawei пост заместителя председателя совета директоров.

США и ряд их союзников, включая Великобританию и Австралию, приостановили использование технологий и оборудования компании в связи с опасениями, что Huawei (и через нее - власти КНР) получат доступ к важнейшей государственной инфраструктуре.

Вместе с тем Huawei уже поставила в разные страны более 10 тыс. базовых станций 5G. В следующем году Huawei собирается выпустить первые смартфоны для сетей 5G.

"Когда речь заходит о сомнениях насчет безопасности, лучше всего позволить фактам говорить за себя. А факт заключается в том, что история Huawei безупречна с точки зрения обеспечения безопасности", - сказал Кен Ху.

По его словам, Huawei никогда не получала запросов от госорганов, целью которых был бы ущерб сетям ее клиентов в других странах.

Он также пообещал, что Huawei увеличит инвестиции в кибербезопасность. Для начала компания направит на эти цели $2 млрд.

Задержание финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде не окажет влияния на хозяйственную деятельность и финансовые результаты компании, утверждает руководство.