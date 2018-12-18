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Huawei спрогнозировал выручку свыше $100 млрд в 2018 году

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Huawei ожидает роста выручки в 2018 году до более чем $100 млрд, несмотря на то, что компания оказалась втянута в американо-китайские торговые споры и ряд стран выразили сомнения в безопасности ее телекоммуникационного оборудования, пишет Financial Times.

Как заявил на брифинге во вторник гендиректор Huawei Кен Ху, компания стала мировым лидером в сегменте коммерческих контрактов на сети пятого поколения (5G) - на ее долю приходится около 20% таких контрактов.

"Несмотря на то, что на некоторых рынках пытаются создать опасения относительно Huawei и использовать политику, чтобы вмешаться в рост отрасли, мы с гордостью заявляем, что наши клиенты продолжают нам доверять", - сказал Кен Ху, также занимающий в Huawei пост заместителя председателя совета директоров.

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США и ряд их союзников, включая Великобританию и Австралию, приостановили использование технологий и оборудования компании в связи с опасениями, что Huawei (и через нее - власти КНР) получат доступ к важнейшей государственной инфраструктуре.

Вместе с тем Huawei уже поставила в разные страны более 10 тыс. базовых станций 5G. В следующем году Huawei собирается выпустить первые смартфоны для сетей 5G.

"Когда речь заходит о сомнениях насчет безопасности, лучше всего позволить фактам говорить за себя. А факт заключается в том, что история Huawei безупречна с точки зрения обеспечения безопасности", - сказал Кен Ху.

По его словам, Huawei никогда не получала запросов от госорганов, целью которых был бы ущерб сетям ее клиентов в других странах.

Он также пообещал, что Huawei увеличит инвестиции в кибербезопасность. Для начала компания направит на эти цели $2 млрд.

Задержание финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде не окажет влияния на хозяйственную деятельность и финансовые результаты компании, утверждает руководство.

Huawei была создана в 1987 году бывшим китайским военным Жэнем Чжэнфэем, биография которого стала одной из причин ограничения деятельности компании в ряде развитых стран, включая США. В настоящее время он и еще три топ-менеджера занимают пост CEO по ротации, сменяя друг друга каждые полгода. Компанию контролируют ее сотрудники, акции Huawei не обращаются на открытом рынке, но она публикует финансовую отчетность, чтобы развеять опасения регуляторов в США, Европе и Австралии.

На российский рынок Huawei вышла в 1997 году, Россия стала первым зарубежным рынком для китайской компании. Сейчас Huawei работает более чем в 140 странах мира. Huawei поставляет в числе прочего оборудование для строительства сетей сотовой связи различных стандартов всем крупным российским операторам.

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