В 2018 году россияне потратили на покупку смартфонов 469 млрд рублей

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российский рынок смартфонов по итогам 2018 года вырос на 17% - до 469 млрд рублей, говорится в пресс-релизе ПАО "МТС", выпущенном в пятницу .

За год было продано более 30 млн устройств. Средняя цена смартфона в России достигла 15,2 тыс. рублей, увеличившись за год на 20%.

Драйвером роста продаж в МТС называют смартфоны среднего ценового сегмента - в диапазоне от 15 до 30 тыс. рублей. Потребители отдают предпочтение устройствам с большим дисплеем и техническими характеристиками, не уступающим флагманским моделям ведущих производителей - такие гаджеты удобны для общения в мессенджерах, потребления контента, работы в браузерах и других задач.

При этом оператор зафиксировал 20-процентное падение продаж бюджетных смартфонов стоимостью до 10 тыс. рублей, так как подобные гаджеты не рассчитаны на потребление современного цифрового контента.

"Флагманские устройства заняли нишу люксовых гаджетов, которые слишком дороги для среднестатистического российского пользователя даже в кредит", - отметили в МТС. Диапазон цен на такие устройства варьируется от 75 до 100 тыс. рублей, а в некоторых случаях цена превышает 120 тыс. рублей, что сопоставимо со стоимостью отдыха за границей, ремонтом небольшой квартиры и даже с первоначальным взносом на ипотеку в некоторых регионах РФ.

Самыми продаваемыми брендами в сети МТС стали Honor/Huawei, Samsung и Apple - их совокупная доля в денежном выражении составила 94% от всех проданных смартфонов, а в штучном 82%.

Во II полугодии 2018 года в МТС также зафиксировали замедление роста продаж смартфонов в кредит. Оператор связывает это с распространением услуг кэшбэк и trade-in, а также с популярностью смартфонов среднего ценового сегмента.

Кредиты остаются популярными при покупке моделей смартфонов от 30 тыс. рублей.