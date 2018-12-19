Глава совета директоров "РусАла" Маттиас Варниг уступит свой пост независимому

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Глава совета директоров "РусАла", директор Nord Stream AG Маттиас Варниг уступит свой пост независимому члену совета и покинет совет директоров компании, следует из сообщения OFAC (Office of Foreign Assets Control).

В рамках соглашения об условиях снятия санкций с подконтрольных Олегу Дерипаске компаний, En+ как основной акционер "РусАла" сформирует новую структуру совета директоров алюминиевой компании. В него войдет 14 членов, 8 из них будут независимыми директорами, которые не будут иметь никаких экономических, профессиональных или семейных отношений с Дерипаской или другими находящимися в санкционном списке лицами. На остальных шестерых членов нового совета директоров "РусАла" распространяется такое же ограничение, но при этом они могут быть сотрудниками "РусАла" или En+. Дерипаска не будет иметь возможности назначать членов совета директоров "РусАла".

Сейчас совет директоров "РусАла" номинально состоит из 18 членов, из которых только шесть являются независимыми.

Ранее в среду OFAC уведомила Конгресс о намерении исключить En+ Group, "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка. При этом их владелец Дерипаска остается в SDN List.

В письме, опубликованном на сайте Минфина США раскрыты параметры договоренностей, выполнение которых делает возможным снятие санкций с компаний Дерипаски. Так, его доля в холдинговой структуре En+ должна снизиться с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций. Частью схемы по снижению доли Дерипаски в En+ будет реализация приостановленной после введения санкций сделки, в рамках которой швейцарский трейдер Glencore меняет свою долю в "РусАле" на пакет в En+. Часть пакета Дерипаска передаст благотворительному фонду.

Кроме того, OFAC сообщает, что ВТБ или другая структура, не включенная в SDN list, получит акции Дерипаски в En+, находящиеся в залоге у банка.

Также ведомство сообщило, что En+ сформирует новый совет директоров, в котором 8 из 12 мест займут независимые директора, причем шесть человек будут гражданами США или Великобритании. Дерипаска сможет номинировать только четырех директоров.

Санкции против "РусАл" и En+ Group

"РусАл", En+ Group и другие компании Дерипаски в апреле были включены в SDN List, что означает заморозку всех активов и запрет транзакций в США и в долларах, а также ограничивает контрагентов компании во всем мире, рискующих стать объектом вторичных санкций.

Тем временем En+ (через нее Дерипаска контролирует "РусАл") разработала и уже в апреле начала реализовывать план вывода компании из-под санкций. В рамках этого плана Дерипаска покинул совет директоров En+ и "РусАла" (так же поступили и еще семь директоров, представлявших интересы Дерипаски в совете алюминиевой компании), а пост президента En+ оставил аффилированный с бизнесменом Максим Соков.

В августе Financial Times сообщила, что Дерипаска представил OFAC окончательный вариант вывода своих компаний из-под санкций. Он согласился сократить свою долю в En+ с 70% до менее чем 45%.