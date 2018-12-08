Минфин США вновь отсрочил санкции в отношении компаний Дерипаски

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США продлил срок действия временных лицензий на деятельность российских компаний "Русал", Еn+ и группы "ГАЗ" в США до 21 января 2019 года, сообщается на сайте ведомства.

Крайний срок, до которого можно совершать бизнес-операции с российскими компаниями, а американские инвесторы должны передать права на их акции и долговые обязательства, перенесен с 7 января 2019 года на 21 января 2019 года.

В министерстве финансов отметили, что компании показывают существенные изменения в структуре корпоративного управления, что может привести к смене контроля над компаниями.

Ранее срок был перенесен с 12 декабря на 7 января.

Санкции против "РусАл" и En+ Group

"РусАл", En+ Group и другие компании Дерипаски в апреле были включены в SDN List, что означает заморозку всех активов и запрет транзакций в США и в долларах, а также ограничивает контрагентов компании во всем мире, рискующих стать объектом вторичных санкций.

Тем временем En+ (через нее Дерипаска контролирует "РусАл") разработала и уже в апреле начала реализовывать план вывода компании из-под санкций, названный по имени председателя совета директоров лорда Грега Баркера. В рамках этого плана Дерипаска покинул совет директоров En+ и "РусАла" (так же поступили и еще семь директоров, представлявших интересы Дерипаски в совете алюминиевой компании), а пост президента En+ оставил аффилированный с бизнесменом Максим Соков.

Часть деталей "плана Баркера" раскрыла лоббистская компания Mercury, через которую En+ ведет диалог с американскими властями. В июле она попросила о "временном исключении" из санкционного режима, чтобы ввести в совет директоров En+ независимых кандидатов и снизить долю Дерипаски в компании ниже контроля. Кроме того, финальная фаза "плана Баркера" предусматривает завершение сделки по конвертации доли швейцарского трейдера Glencore в "РусАле" в пакет En+, которая была заморожена после введения санкций (Glencore в октябре 2017 года, в преддверии IPO En+, заявила о намерении конвертировать 8,75% "РусАла" в GDR En+, но спустя всего несколько дней после решения OFAC отменила сделку).

В августе Financial Times сообщила, что Дерипаска представил OFAC окончательный вариант вывода своих компаний из-под санкций. Он согласен сократить свою долю в En+ с 70% в настоящее время до менее 45%, передав акции ВТБ (сейчас владеет 9,6% En+). По данным источников FT, госбанк должен был владеть акциями En+ непродолжительное время до отмены санкций в отношении компаний Дерипаски. Впрочем, вскоре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что схема, по-прежнему подразумевая снижение доли Дерипаски в En+ ниже контрольной, больше не предусматривает увеличение пакета банком ВТБ.

Баркер, комментируя предыдущее продление дедлайнов, отмечал, что для достижения формального соглашения с регулятором предстоит еще проделать много работы.