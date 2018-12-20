Путин оценил инфляцию в РФ по итогам 2018 года в 4,1-4,2%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин оценивает инфляцию по итогам 2018 года в 4,1-4,2%.

"Сохраняется приемлемая для нас инфляция. Правда, вот за последнюю неделю она чуть-чуть подросла", - заявил он в ходе большой пресс-конференции в четверг.

"Поэтому мы выйдем за ориентир Центрального банка в 4%. Ну будет 4,1-4,2%, может быть, 4% с небольшим", - сказал президент.

Как сообщалось, из опубликованных накануне данных Росстата по недельной инфляции следовало, что инфляция в годовом выражении к 17 декабря выросла до 4,0% (даже несколько превысила этот показатель - 4,04% без округления до десятых) с 3,9% на 10 декабря и 3,8% (3,83% без округления до десятых) на конец ноября.

Последний раз инфляция в годовом выражении превышала таргет в 4% в июне 2017 года, начиная с июля 2017 года она была ниже таргета, достигнув минимума в 2,2% в январе-феврале 2018 года.

Прогноз по инфляции на текущий год со стороны Минэкономразвития составляет 3,9-4,0%, со стороны ЦБ - 3,9-4,2%.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.