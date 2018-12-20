Путин заявил, что уважает Кудрина и не согласен с его оценками роста экономики РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не согласен с оценками главы Счетной палаты РФ, бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина о низких темпах роста российской экономики.

"Смотрите, рост экономики на один процент в год за определенный период времени. Во-первых, он был таким, когда Алексей Леонидович (Кудрин) был вице-премьером российского правительства. Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. У нас так в народе говорят", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, как добиться прорыва в экономике, если, по оценкам того же Кудрина, российская экономика вот уже 10 лет растет в среднем всего на 1%.

"Второе: считать механически нельзя. Я с большим уважением отношусь к Алексею Леонидовичу, он мой товарищ, он хороший специалист. Я, как правило, прислушиваюсь к его рекомендациям", - пояснил он на итоговой пресс-конференции в четверг.

Президент отметил, что с 2008 по 2018 год экономика развивалась по-разному: были и более высокие темпы роста, были и спады, связанные с мировым кризисом.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.