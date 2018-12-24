Недельное падение Dow Jones и Nasdaq стало максимальным с 2008 года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы продемонстрировали значительное снижение в пятницу и по итогам недели в целом на фоне приостановки работы правительства США и данных о ВВП, оказавшихся слабее ожиданий.

Для Dow Jones Industrial Average и Nasdaq недельное падение оказалось самым резким с 2008 года - 6,9% и 8,4% соответственно, Standard & Poor's 500 потерял за пять сессий 7,1%. При этом в пятницу Nasdaq вернулся к "медвежьему" тренду - падение с августовского пика достигло 21,9%, S&P 500 и Dow Jones тоже близки к этой зоне, пишет MarketWatch.

Объем торгов на рынке акций США в пятницу был максимальным с августа 2011 года. Трейдеры готовились к недолгим рождественским каникулам: в понедельник сессия будет сокращенной, во вторник американские биржи закрыты.

В начале торгов поддержку рынку оказывали сигналы о возможности новых стимулов в Китае в 2019 году, включая снижение налогов и некоторое смягчение денежно-кредитной политики. По итогам важного экономического совещания высшего руководства КНР было также объявлено, что в следующем году Пекин сохранит курс на повышение открытости экономики и рынков для иностранных инвесторов. Однако этих новостей оказалось недостаточно, чтобы компенсировать негатив внутри США.

По мнению аналитиков, падение могло усилить четырехкратный "ведьмин день": в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря одновременно истекают сроки фьючерсов и опционов на фондовые индексы, опционов и фьючерсов на акции, что обычно повышает волатильность. По данным BMO Capital, с 1990 года в такие недели S&P 500 терял в среднем 3,1%. В минувшую пятницу также проходила ребалансировка S&P 500.

Окончательная оценка роста американской экономики за третий квартал оказалась слабее ожиданий - 3,4% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о росте на 3,5%, и эксперты не ожидали пересмотра.

Заказы на товары длительного пользования повысились в ноябре на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Президент США Дональд Трамп в пятницу продолжал настаивать на необходимость построить стену на границе с Мексикой, угрожая приостановить работу правительства, если демократы Сената проголосуют против законопроекта о временном бюджете, который включает $5,7 млрд на ее возведение.

Работа части американских федеральных учреждений была приостановлена в 00:00 (8:00 по московскому времени) 22 декабря, уже после завершения пятничных торгов. Пока неясно, когда правительство возобновит работу, есть вероятность, что это произойдет уже в новом году. В список ведомств, на которые в бюджете США не хватило средств, входят в числе прочих министерства финансов, юстиции, Госдепартамент, а также ФБР, таможенная и пограничная службы.

Еще одним негативным сигналом, по мнению аналитиков, является уход из правительства министра обороны США Джима Мэттиса, который подал в отставку из-за несогласия с решением президента вывести войска из Сирии.

Акции крупнейшего производителя спортивных товаров в мире Nike Inc. подорожали более чем на 7,2% на торгах в Нью-Йорке, поскольку отчетность компании за второй финквартал улучшилась после годового спада и превзошла все ожидания рынка.

Цена акций PepsiCo снизилась на 0,7%. Глава североамериканского подразделения Алберт Кэри уйдет в отставку в конце марта 2019 года после трех лет в этой должности. PepsiCo North America возглавит Вивек Санкаран, который сейчас является операционным директором Frito-Lay в том же регионе.

Курс ценных бумаг фармкомпании Perrigo Co. рухнул почти на 30%. Власти Ирландии потребовали с нее 1,64 млрд евро недоплаченных налогов.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 21 декабря рухнул на 414,23 пункта (1,81%), до 22445,37 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 50,80 пункта (2,06%), до 2416,62 пункта.

Nasdaq Composite потерял 195,41 пункта (2,99%) и составил 6332,99 пункта.