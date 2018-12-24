Экономика

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне коррекции нефти и фьючерсов в США вверх; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,1-0,4% на фоне укрепления рубля.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2344,03 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1072,65 пункта (-0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 68,57 рубля (-0,27 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мечела" (-0,9%), "РусГидро" (-0,6%), "Мобильных телесистем" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%).

Подросли бумаги ВТБ (+0,8%), "Распадской" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%).

Индексы в США в пятницу упали на 1,8-3% и завершили неделю снижением на фоне приостановки работы правительства США и данных о ВВП, оказавшихся слабее ожиданий.

Для Dow Jones и Nasdaq недельное падение оказалось самым резким с 2008 года - 6,9% и 8,4% соответственно, S&P 500 потерял за пять сессий 7,1%. При этом в пятницу Nasdaq вернулся к "медвежьему" тренду - падение с августовского пика достигло 21,9%, S&P 500 и Dow Jones тоже близки к этой зоне, пишет MarketWatch.

Объем торгов на рынке акций США в пятницу был максимальным с августа 2011 года. Трейдеры готовились к недолгим рождественским каникулам: в понедельник сессия будет сокращенной, во вторник американские биржи закрыты.

В начале торгов поддержку рынку оказывали сигналы о возможности новых стимулов в Китае в 2019 году, включая снижение налогов и некоторое смягчение денежно-кредитной политики. По итогам важного экономического совещания высшего руководства КНР было также объявлено, что в следующем году Пекин сохранит курс на повышение открытости экономики и рынков для иностранных инвесторов. Однако этих новостей оказалось недостаточно, чтобы компенсировать негатив внутри США.

Окончательная оценка роста американской экономики за третий квартал оказалась слабее ожиданий - 3,4% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о росте на 3,5%, и эксперты не ожидали пересмотра.

Президент США Дональд Трамп в пятницу продолжал настаивать на необходимости построить стену на границе с Мексикой, угрожая приостановить работу правительства, если демократы Сената проголосуют против законопроекта о временном бюджете, который включает $5,7 млрд на ее возведение.

Работа части американских федеральных учреждений была приостановлена в 00:00 (8:00 по Москве) 22 декабря, уже после завершения пятничных торгов. Пока неясно, когда правительство возобновит работу, есть вероятность, что это произойдет уже в новом году. В список ведомств, на которые в бюджете США не хватило средств, входят в числе прочих министерства финансов, юстиции, Госдепартамент, а также ФБР, таможенная и пограничная службы.

Еще одним негативным сигналом, по мнению аналитиков, является уход из правительства министра обороны США Джима Мэттиса, который подал в отставку из-за несогласия с решением президента вывести войска из Сирии.

Тем временем, в понедельник в Азии динамика индексов смешанная (Япония не работает в связи с празднованием Дня рождения императора, Китай подрос на 0,5%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,8%). Инвесторы ждут сигналов из США о возобновлении работы правительства, а также о перспективах торговых переговоров с Китаем.

Поддержку китайскому рынку оказывают сигналы о возможности новых стимулов в Китае в 2019 году и сообщения в СМИ в конце прошлой недели о "новом прогрессе" на переговорах о торговле с США. Кроме того, появилась информация о том, что Пекин работает над законом о совершенствовании интеллектуальных прав и предоставлении равных прав иностранным инвесторам.

Нефть утром в понедельник также делает попытки восстановления после падения в прошлую пятницу и по итогам недели в целом, вызванного сохраняющимися прогнозами перепроизводства углеводородов. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $54,14 за баррель (+0,6% и -1% в пятницу), февральская цена WTI - $45,78 за баррель (+0,4% и -0,6% в пятницу).

Представители Ирака, Кувейта и ОАЭ согласились с заявлениями Саудовской Аравии о том, что ОПЕК продлит сокращение нефтедобычи еще на шесть месяцев, если в этом будет необходимость. Кроме того, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи дал понять, что возможно дополнительное снижение добычи в случае сохранения перепроизводства нефти в мировых масштабах.

За неделю цена Brent упала на 10,7%, до самой низкой отметки с 8 сентября 2017 года, WTI - на 11,4%, до минимума с 12 июля 2017 года.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе подскочило на 10 единиц - до 883 штук. Прирост оказался максимальным с начала ноября, до этого число установок в эксплуатации снижалось две недели подряд.

По оценке аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, утром в понедельник ситуация на внешних площадках нейтральная, наступившая рождественская неделя пока не располагает к каким-либо неприятностям. В британской прессе неожиданно стали обсуждать то, что отравление Скрипалей могло быть провокацией Лондона. Американцам явно не до России, так как правительство частично не работает, а дома ждет рождественский гусь. Соответственно, можно сказать, что "медвежья" гонка текущего года завершилась, и пора подводить итоги. Вероятно, что на короткой сессии в Европе и США перед Рождеством спекулянты будут фиксировать прибыль по коротким позициям, что поддержит и отечественный рынок акций.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев также полагает, что в понедельник возможно сокращение давления продаж благодаря уходу западных трейдеров на рождественские каникулы. В выходные глава Минфина США Стивен Мнучин провел переговоры с главами крупнейших банков, которые заверили его в отсутствии проблем с ликвидностью, и опроверг слухи о возможном намерении Трампа отправить в отставку председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Вместе с тем, правительство США теперь функционирует в режиме частичного финансирования, поскольку представители двух партий в конгрессе не смогли прийти к компромиссу в отношении параметров бюджета, что можно отнести к факторам, сдерживающим активность инвесторов. Доллар оказался под некоторым давлением после приостановки финансирования правительства США и публикации данных по ВВП, которые оказались слабее прогнозов.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, окончание года проходит на глобальных рынках в негативных тонах. Заголовки в СМИ активно пестрят информацией о том, что прошлая торговая неделя стала для американского рынка акций худшей со времен кризиса 2008-2009 годов, и к текущему моменту последний раз столь слабые результаты в декабре американский рынок демонстрировал еще во время Великой депрессии. Однако подобные исторические аналогии на текущий момент, конечно, не имеют большого смысла. В целом текущий год был отмечен восстановлением волатильности после сверхнизковолатильного прошлого года. Снижение индекса S&P 500 от максимумов конца сентября составляет около 18%, при этом средний размер просадок по американскому рынку с 1928 года составляет 16%. Текущий рост волатильности может шокировать инвесторов, берущих за ориентир динамику рынка за последние несколько кварталов, но вряд ли серьезно застанет врасплох инвесторов, ориентирующихся на более длительные временные горизонты.

Российский рынок акций на фоне слабого риск-аппетита на глобальных рынках большую часть прошлой недели провел в сравнительно узком торговом диапазоне 2330-2360 пунктов по индексу МосБиржи, и в ближайшие дни этот диапазон может сохранить актуальность. Если оценивать годовые результаты российского рынка, то к текущему моменту среди группы страновых индексов MSCI (учитывающих долларовую доходность) российский рынок акций уверенно держится в группе лидеров. Среднесрочно можно считать текущие уровни по российскому рынку акций сравнительно привлекательными. Текущая торговая неделя, вероятно, будет отмечена низкой торговой активностью в связи с празднованием в ряде стран западного Рождества, полагает аналитик.

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