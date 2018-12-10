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Правительство расширило пилотный проект по прямым выплатам по обязательному соцстрахованию

К 39 регионам в 2019-2020 годах прибавятся еще 38

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Еще 38 регионов России будут включены в пилотный проект по выплатам по обязательному социальному страхованию непосредственно застрахованным лицам.

Соответствующее постановление правительства РФ от 1 декабря, внесенное Минтрудом, размещено в понедельник на сайте кабинета министров.

Как поясняется в справке к документу, с 2012 года Фондом социального страхования РФ реализуется "пилотный проект, направленный на проведение непосредственно территориальными органами Фонда финансирования, назначения и выплаты застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также других выплат и расходов".

Цель предусмотренного пилотным проектом перехода к механизму прямых выплат - улучшение положения застрахованных граждан и страхователей при назначении и получении пособий в рамках обязательного социального страхования.

До этого во всех субъектах Федерации применялся зачётный механизм уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию. Пособия застрахованным лицам выплачивались работодателем, которому при этом уменьшали сумму страховых взносов. Механизм прямых выплат лишён многих недостатков, присущих зачётному механизму уплаты страховых взносов. Применение зачётного механизма предусмотрено до 31 декабря 2020 года. В связи с этим осуществляется постепенный переход на новый механизм прямых выплат страхового обеспечения.

В настоящее время пилотный проект реализуется в 39 субъектах Федерации. Подписанным постановлением расширяется круг регионов - участников проекта. В 2019-2020 годах в него будут включены ещё 38 субъектов Федерации.

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Теги: Минтруд
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