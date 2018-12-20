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Сбербанк и MasterCard запустили "пилот" по приему оплаты картой через смартфон в рознице

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России и MasterCard запустили пилотный проект по приему оплаты картами с телефона, который заменяет торговым точкам и ИП POS-терминал, говорится в пресс-релизе банка.

Ритейлерам для получения платежа нужно будет установить на телефон специальное приложение "Сбербанк TapOnPhone". На устройстве должен быть модуль NFC. Чтобы подключить услугу, предпринимателю нужно также заключить договор эквайринга со Сбербанком.

В сообщении поясняется, что приложение создано для малого и среднего бизнеса сферы услуг, например, это такси, кафе, рестораны, курьерская доставка и прочие виды бизнеса.

Первыми новое платежное решение протестируют сотрудники торговых точек в офисе Сбербанка Agile Home в Москве.

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Теги: Сбербанк, MasterCard

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