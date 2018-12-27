Греф заявил о спаде волны слухов об угрозе валютным вкладам

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Слухи о последствиях возможных новых санкций США против России и российских банков, вызвавшие тревогу среди вкладчиков в начале осени, улеглись, поведение клиентов вернулось в норму, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Уже с ноября фиксируем приток вкладов, ну, и такая волна, которая была связана в первую очередь с каким-то ожиданием санкций, потом вот эта тема дедолларизации, которая превратилась почему-то в тему угрозы валютным вкладам, она ушла сейчас, конечно", - сказал Греф в интервью "России 24".

"Волна слухов улеглась. Сейчас все поведение наших клиентов вошло в самое обычное русло", - заявил банкир.

Как сообщалось, совокупный объем средств физлиц на балансе Сбербанка по РСБУ сократился в ноябре на 0,3% - до 12,38 трлн рублей. В то же время объем срочных вкладов вырос на 190 млрд рублей, в том числе на $300 млн увеличились валютные вклады. Общее сокращение пассивов от населения произошло за счет средств на текущих счетах.