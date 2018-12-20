Сбербанк с партнерами запустит сеть кинотеатров виртуальной реальности

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Программа лояльности "Спасибо от Сбербанка" вместе с VR-студией Impulse Machine запускает сеть кинотеатров виртуальной реальности, говорится в пресс-релизе программы Сбербанка.

"Первые 6 кинотеатров с 72 персональными залами откроются в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны в декабре 2018 и начале 2019 года. ImpulseVR станет крупнейшей сетью VR-кинотеатров в России и СНГ", - отмечается в сообщении.

Первый кинотеатр в Москве открылся в Центре современного искусства "Марс". "Также в данный момент согласовывается стратегическое партнерство с сетью торговых центров "МЕГА", - говорится в пресс-релизе.

Оплатить билеты в эти кинотеатрах можно будет как рублями, так и баллами "Спасибо", которые начисляются участникам бонусной программы Сбербанка.