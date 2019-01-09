Nikkei узнал о планах Apple снизить производство новых моделей iPhone в I квартале

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Apple в первом квартале 2019 года снизит производство трех новых моделей смартфонов - iPhone XS, XS Max и XR - на 10%, пишет Nikkei Asian Review.

На прошлой неделе акции Apple подешевели из-за первого за 16 лет ухудшения прогноза выручки. Глава компании Тим Кук 2 января отметил, что продажи iPhone, в том числе в Китае, были слабее ожиданий, и аналитики опасались более существенного сокращения производства смартфонов.

По словам источников Nikkei, в декабре Apple во второй раз за два месяца попросила поставщиков снизить выпуск компонентов и самих iPhone. "Показатели пересмотра производства разнятся в зависимости от поставщика", - заявил один из источников.

Другой источник издания сообщил, что в общей сложности производство iPhone может уменьшиться до 40-43 млн с ранее ожидавшихся 47-48 млн, то есть более чем на 20% в годовом выражении.

Apple не комментирует сообщения о прогнозах объемов производства.

Вместе с тем, согласно новым оценкам Apple, ее выручка в первом финансовом квартале, завершившемся 29 декабря, составила порядка $84 млрд. Ранее в компании прогнозировали этот показатель на уровне $89-93 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку компании за минувший квартал на уровне $91,3 млрд.

Акции Apple за последние три месяца подешевели почти на треть, и компания переместилась с первого места по капитализации на четвертое - около $702 млрд.

На торгах в Азии в среду заметно подорожали акции поставщиков Apple: AAC Technologies прибавила 6,1%, Largan Precision - 6%, Sunny Optical - 2,4%, Cowell e Holdings - 2,2%.