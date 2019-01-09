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Экономика

Nikkei узнал о планах Apple снизить производство новых моделей iPhone в I квартале

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Apple в первом квартале 2019 года снизит производство трех новых моделей смартфонов - iPhone XS, XS Max и XR - на 10%, пишет Nikkei Asian Review.

На прошлой неделе акции Apple подешевели из-за первого за 16 лет ухудшения прогноза выручки. Глава компании Тим Кук 2 января отметил, что продажи iPhone, в том числе в Китае, были слабее ожиданий, и аналитики опасались более существенного сокращения производства смартфонов.

По словам источников Nikkei, в декабре Apple во второй раз за два месяца попросила поставщиков снизить выпуск компонентов и самих iPhone. "Показатели пересмотра производства разнятся в зависимости от поставщика", - заявил один из источников.

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Другой источник издания сообщил, что в общей сложности производство iPhone может уменьшиться до 40-43 млн с ранее ожидавшихся 47-48 млн, то есть более чем на 20% в годовом выражении.

Apple не комментирует сообщения о прогнозах объемов производства.

Вместе с тем, согласно новым оценкам Apple, ее выручка в первом финансовом квартале, завершившемся 29 декабря, составила порядка $84 млрд. Ранее в компании прогнозировали этот показатель на уровне $89-93 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку компании за минувший квартал на уровне $91,3 млрд.

Акции Apple за последние три месяца подешевели почти на треть, и компания переместилась с первого места по капитализации на четвертое - около $702 млрд.

На торгах в Азии в среду заметно подорожали акции поставщиков Apple: AAC Technologies прибавила 6,1%, Largan Precision - 6%, Sunny Optical - 2,4%, Cowell e Holdings - 2,2%.

Презентация новинок Apple8 фотографий
Компания Apple представила смартфоны iPhone Xs и iPhone Xs Max в Театре имени Стива Джобса в Купертино в среду. iPhone Xs оснащен дисплеем с диагональю 5,8 дюймов, а у iPhone Xs Max размер экрана составляет 6,5 дюймов в диагонали - это самый большой дисплей в истории компании. Разрешение экранов устройств - 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. Смартфоны будут выпущены на рынок в трех цветах: серебристый, &quot;серый космос&quot; и золотой.Смартфоны по-прежнему оснащены функцией FaceID, которая позволяет им распознавать хозяина по лицу и автоматически разблокировать экран. Экраны iPhone Xs и iPhone Xs Max устойчивы к внешнему воздействию, устройства поддерживают стандарт защиты от воды и пыли IP68 и могут пережить даже падение в морскую воду. В новые смартфоны встроены шестиядерные процессоры Apple A12 Bionic, созданные по 7-нанометровой технологии. Устройства будут доступны в вариантах с 64, 256 и 512 Гб памяти.Новинки получили двойной модуль основной камеры на 12 мегапикселей. Инженеры Apple улучшили алгоритмы обработки снимков. Новый режим HDR Smart позволит максимально проработать детали в светлых и темных областях снимка. В iPhone XS используется усовершенствованная технология создания эффекта боке.Apple также представила смартфон iPhone Xr с жидкокристаллическим дисплеем 6,1 дюймов в диагонали. Модель будет доступна в шести цветах: помимо черного и белого, будут также желтый, красный, синий и коралловый. iPhone Xr оснащен таким же процессором Apple A12 Bionic, что и iPhone Xs. Однако, в отличие от последнего, он не будет поддерживать 3D Touch.Анонсированная цена на iPhone Xs и iPhone Xs Max - $999 и $1099, соответственно. В России модели доступны по ценам от 87 990 pyблей для iPhone Xs и от 96 990 рублей для iPhone Xs Max с 28 сентября. Стартовая цена на iPhone XR будет более доступной - $749, или от 64 990 рублей на российском рынке. Предзаказ в России будет доступен с 19 октября.Apple представила новое поколение умных часов Apple Watch Series 4. Дисплей моделей увеличился примерно на 30%, края экрана стали скругленными. Отображаемые на дисплее данные можно подстраивать под себя во множестве вариаций, например, размещать на нем фотографии, циферблаты с местным временем стран и так далее. Кроме того, у Apple Watch появились новые заставки, которые красиво обыгрывают форму экрана. Apple Watch стали работать в два раза быстрее, а звук теперь на 50% громче.
Компания Apple представила смартфоны iPhone Xs и iPhone Xs Max в Театре имени Стива Джобса в Купертино в среду. iPhone Xs оснащен дисплеем с диагональю 5,8 дюймов, а у iPhone Xs Max размер экрана составляет 6,5 дюймов в диагонали - это самый большой дисплей в истории компании. Разрешение экранов устройств - 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. Смартфоны будут выпущены на рынок в трех цветах: серебристый, &quot;серый космос&quot; и золотой.
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Теги: Apple

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