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Экономика

Aston Martin подал заявку на IPO

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Holdings Ltd объявил о намерении провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Как говорится в пресс-релизе компании, соответствующие документы направлены Управлению по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA).

Как пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники, в ходе IPO могут быть проданы акции на сумму до 1 млрд фунтов ($1,29 млрд), сама компания может быть оценена в 5 млрд фунтов.

Также компания отчиталась о финпоказателях за первое полугодие. Скорректированная EBITDA автопроизводителя выросла в январе-июне на 14%, до 106 млн фунтов, выручка увеличилась на 8%, до 445 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что продажи Aston Martin в 2017 году превысили 5 тыс. автомобилей впервые с 2008 года.

Компания объявила о намерении начать выпуск внедорожников DBX на новом предприятии в Уэльсе к 2019 году, выход Aston Martin на привлекательный и новый для нее сегмент рынка может поддержать интерес инвесторов к первичному размещению акций, отмечают эксперты.

Aston Martin была основана в 1913 году. Компания получила известность в том числе за счет того, что на ее автомобилях ездил спецагент Джеймс Бонд.

В 1994-2007 годах Aston Martin принадлежала Ford Motor Co., в настоящее время компанией владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвесткомпании, а также итальянскую InvestIndustrial.

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Теги: Aston Martin, LSE
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