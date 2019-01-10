Трамп отказался от участия в Давосском форуме

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что из-за разногласий с Демократической партией он вынужден отменить поездку на Всемирный экономический форум в Давос.

"Из-за неуступчивости демократов по поводу безопасности на границе и огромной важности задачи обеспечить безопасность для нашего народа, я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию, на Всемирный экономический форум", - написал он в твиттере.

"С наилучшими пожеланиями и извинениями Всемирному экономическому форуму", - добавил президент.

Ранее Трамп, перед тем как отправиться в Техас на границу США и Мексики, заявлял, что в случае продолжения частичной приостановки работы американской администрации (шатдауна) ему придется отказаться от поездки в Давос.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.