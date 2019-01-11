Фонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2018 года составил 4 трлн 36,048 млрд рублей, что эквивалентно $58,097 млрд, говорится в сообщении Минфина.

Месяцем ранее, на 1 декабря, фонд составлял 4 трлн 567,747 млрд рублей ($68,549 млрд). Таким образом, за декабрь его объем снизился на 531,699 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 января размещено $15 млрд 261,7 млн, 13 млрд 411,8 млн евро, 2 млрд 601,7 млн фунтов стерлингов.

Финансирование дефицита ПФР

Для обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ в декабре часть средств ФНБ на счетах в Банке России - $4,388 млрд, 3,859 млрд евро и 771 млн фунтов стерлингов - была реализована за 648,2 млрд рублей. Эти средства были зачислены на счет по учету средств федерального бюджета в валюте РФ.

Это второе в 2018 году перечисление средств фонда на сбалансированность ПФР. Первое было проведено в ноябре, когда часть средств ФНБ была реализована за 460 млрд рублей. Таким образом, в совокупности на финансирование дефицита Пенсионного фонда в 2018 году из фонда было направлено 1,108 трлн рублей. В 2017 году такие перечисления были начаты в сентябре, до конца года в ПФР перечислялось примерно по 160 млрд рублей в месяц (порядка 640 млрд рублей за год).

Структура размещения в активы

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 581,2 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 161,630 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 164,434 млрд рублей.

В декабре 12,241 млрд рублей средств ФНБ были размещены в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" (12 млн 240,8 тыс. бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая) для финансирования инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)", 20 млрд рублей - в привилегированные акции РЖД (20 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая) для финансирования инфраструктурного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей".

ВЭБ.РФ в прошлом месяце досрочно возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2018 годах для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" (КЖЦ-1) - 94,1 млн рублей; часть средств, размещенных в 2017-2018 годах для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" (КЖЦ-2) - 59,5 млн рублей; а также средства, размещенные на депозите для предоставления субординированного кредита Новикомбанку - 478,7 млн рублей.

Досрочно возвращенные с депозитов ВЭБ.РФ средства на 572,8 млн рублей конвертированы в $8,24 млн.

В декабре из ФНБ были размещены средства на депозиты в ВЭБ.РФ, открытые в 2017 году для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" (КЖЦ-2) - 1,720 млрд рублей; проекта "Строительство нового аэропортового комплекса "Центральный" (г.Саратов)" - 667,9 млн рублей.

Доходность

В декабре в федеральный бюджет были зачислены доходы от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2017 года по 15 декабря 2018 года на 12,326 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанная в доллары США, за период с 15 по 31 декабря 2018 года составила $49,4 млн, что эквивалентно 3,430 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки средств фонда с 1 января по 31 декабря составила 489,717 млрд рублей, в том числе: по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - 412,860 млрд рублей, по средствам, размещавшимся на депозитах в долларах в ВЭБ.РФ - минус 7,582 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины - 35,611 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ - 48,827 млрд рублей.

В декабре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ - 3,113 млрд рублей (эквивалент $45,69 млн), в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 2,019 млрд рублей, что эквивалентно $30,14 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с начала 2018 года составил 58,196 млрд рублей, что эквивалентно $923,3 млн.