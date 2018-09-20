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Экономика

Фонд национального благосостояния к концу 2019 года вырастет до максимального значения

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния (ФНБ) в конце 2019 года достигнет максимального значения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В следующем году мы фактически полностью восстановим финансовую защиту бюджета от внешних шоков, которая помогла нам в период первого мирового кризиса 2008-2009 годов, и в период 2014 года, когда началась вторая волна кризиса и мы столкнулись с санкционным давлением. Мы ожидаем, что к концу следующего года объем Фонда национального благосостояния вновь достигнет максимального за всю историю его существования значения", - сказал он на заседании правительства, на котором рассматривается проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Объем ФНБ, отметил премьер, будет расти благодаря жесткому бюджетному правилу. "Несмотря на достаточно высокие цены на энергоресурсы, которые мы имеем сейчас, (...), мы оставили цену отсечения на уровне $41,6 за баррель", - сказал он.

Объем ФНБ на начало 2019 года запланирован в размере 3,818 трлн рублей, к концу года он вырастет до 7 трлн 808,9 млрд. рублей, в том числе, за счет дополнительных нефтегазовых доходов за 2018 год в размере 3,915 трлн рублей. В 2020 году фонд продолжит расти и увеличится на 3,413 трлн рублей - до 11,370 трлн рублей (за счет допдоходов 2019 года - на 3,369 трлн рублей). В 2021 году ФНБ вырастет на 2,802 трлн рублей до 14,180 трлн рублей (за счет допдоходов 2020 года на 2,777 трлн рублей).

На 1 сентября фонд составлял 5,16 трлн рублей, или $75,8 млрд. За август он вырос почти на 316 млрд рублей. Ранее первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что ФНБ уже в 2019 году может достичь размера 7% ВВП, после достижения которого средства фонда можно будет начать инвестировать.

Период адаптации

Следующий год станет адаптационным для экономики РФ, рост ВВП превысит 3% с 2021 года, заявил Медведев. "В целом, как прогнозируется, следующий год станет такой адаптацией к тем решениям, которые мы сейчас принимаем. Мы рассчитываем, что за этот период закончатся определенные циклы, пройдут, и этот период завершится", - сказал он.

"А вот пакет структурных изменений, которые мы запускаем, так же как и меры по повышению деловой и инвестиционной активности, смогут вывести экономику на более высокую траекторию. Если говорить о конкретных цифрах, Минэкономразвития предполагает, что уже начиная с 2021 года ежегодные темпы экономического роста превысят 3%", - отметил премьер.

Прежде всего, по его словам, это произойдет за счет отраслей, где есть неплохой экспортный потенциал, - это химическая и пищевая промышленность, машиностроение, а также за счет развития инфраструктуры и жилищного строительства.

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Теги: Фонд национального благосостояния

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