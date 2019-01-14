Бензин АИ-95 в России к 9 января подорожал почти до 45 рублей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в период с 1 по 9 января 2018 года выросли на 0,3%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в понедельник.

Цены на дизельное топливо с начал года увеличились на 0,7%.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 9 января составила 43,63 руб., в том числе марки АИ-92 - 41,67 руб., марки АИ-95 - 44,96 руб., марки АИ-98 - 50,79 руб. Дизтопливо 9 января стоило в среднем по стране 47,14 руб.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,79 до 43,99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44,59 до 48,69 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 39,55 до 43,12 руб., марки АИ-95 - от 42,60 до 46,99 руб. за литр.

Производство бензина в России с 1 по 6 января упало по сравнению с предыдущей периодом на 18,4% - до 723,6 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива снизился на 5,4% - до 1 млн 522,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, за 2018 год в целом бензин в РФ подорожал на 9,4%, что выше темпов инфляции за аналогичный период в 2,2 раза (инфляция в минувшем году составила 4,3%). Динамика потребительских цен на бензин в прошлом году демонстрировала резкий всплеск в конце весны - начале лета, а затем тенденцию к стабилизации во второй половине года.