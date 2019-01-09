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Цены на АЗС в регионах России выросли вслед за повышением НДС

Владимир Путин в декабре говорил, что рост цен на бензин не превысит 1-1,5%, однако подорожание оказалось сильнее

Цены на АЗС в регионах России выросли вслед за повышением НДС
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Стоимость нефтепродуктов в рознице начала расти в регионах России вслед за изменением ставки налога на добавленную стоимость (НДС), которая с 1 января 2019 года увеличилась с 18% до 20%.

В конце прошлого года в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отмечал, что рост цен на бензин в начале 2019 года из-за НДС не превысит 1-1,5%. При этом глава государства выражал надежду, что правительство не допустит дальнейших скачков цен на топливо.

"Да, возможна какая-то корректировка (роста цен на нефтепродукты - ИФ), связанная с ростом НДС в начале января. Я не думаю, что она будет значительной - в районе 1-1,5%, не более того. А дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на внутреннем рынке, на мировом рынке. Надеюсь, что это (ручное управление топливного рынка - ИФ) будет работать и дальше, и правительство не допустит никаких скачков цен на нефтепродукты в следующем году ", - сказал Путин.

Дальний Восток

Цены на АЗС АО "ННК-Приморнефтепродукт" ("Нефтегазхолдинг") с 5 января 2019 года выросли на 1,6-1,7%. Так, стоимость Аи-92 увеличилась с 41,9 рубля за литр (руб./л) до 42,61 руб./л, Аи-95 - с 42,8 руб./л до 43,52 руб./л, зимнего дизтоплива - с 46,85 руб./л до 47,64 руб./л. На АЗС ООО "РН-Востокнефтепродукт" (НК "Роснефть") цены изменились с 6 января - рост произошел на 1,6% по всем видам топлива. В обеих компаниях "Интерфаксу" рост цен объяснили увеличением ставки НДС с 18 до 20%.

При этом независимая сеть "Октант" (Приморье) с 5 января снизила цены на бензины и дизтопливо на 2-9% в зависимости от вида. Так, стоимость Аи-92 в настоящее время на АЗС сети составляет 42,97 руб./л, Аи-95 - 43,97 руб./л, дизтоплива - 49,97 руб./л.

По данным управления ФАС по Магаданской области, оптовые цены на топливо ООО "Колыманефтепродукт" (принадлежит местной предпринимательнице Федосье Суханкиной) с 1 января выросли на 1,5-1,7%. Вслед за оптовыми также с 1 января выросли цены у розничных поставщиков: ООО "Магаданнефто" (также принадлежит Суханкиной) и ООО "Тосмар" синхронно подняли цены, увеличив стоимость Аи-92 на 1,6% - до 49,6 руб./л, Аи-95 - на 1,7%, до 54,7 руб./л, зимнего ДТ - на 1,7%, до 55,2 руб./л. ООО "ТД Магсервис" подняло цены на Аи-92 на 1,2% - до 52,6 руб./л, на Аи-95 - на 3%, до 57,7 руб./л, на зимнее ДТ - 3,4% - до 58,2 руб./л.

Амурское управления ФАС России отмечает, что с 24 декабря 2018 года по 6 января 2019 года оптовые цены на топливо в регионе не изменились. Однако произошло повышение розничных цен на одной из сетей АЗС на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо в среднем в пределах 1,7%.

В Якутии с 1 января также выросли цены на бензин АО "Саханефтегазсбыт" (принадлежит Якутии в лице министерства имущественных отношений). Согласно прайсу, опубликованному на сайте компании, цены на все виды топлива выросли на 1,2 рубля. Так, литр Аи-92 подорожал на 2,2%, до 56 руб./л, Аи-95 - на 2,2%, до 56,8 руб./л, ДТ - на 2,1%, до 57,2 руб./л.

Корреспондент "Интерфакса" 9 января посетил АЗС "Роснефти" на Сахалине: цены на топливо выросли на 1,6-1,7%. Так, литр Аи-92 стоит 43,8 рубля (рост на 1,6%), Аи-95 - 45,35 рубля (1,7%), дизельного топлива - 50,7 рубля (1,6%). При этом на АЗС размещены объявления о том, что рост цен связан с повышением ставки НДС в России.

Сибирь

В управлении ФАС по Томской области "Интерфаксу" сообщили, что в начале января выросли розничные цены на зимнее дизтопливо. Так, АО "Томскнефтепродукт" ВНК (принадлежит "Роснефти") с 5 января увеличило стоимость зимнего ДТ на 1,6%, до 47,3 руб./л, ОАО "Газпромнефть-центр" с 4 января увеличило стоимость зимнего ДТ на 1,6%, до 47,3-47,8 руб./л. Стоимость Аи-92 и Аи-95 на этих заправках осталась прежней. Цены на топливо у крупнейшей независимой сети АЗС в регионе сети ООО "Сибнефтепродукт" (бренд ELKE Auto, 12 АЗС) с начала года не изменились.

Управление ФАС по республике Хакасия в первый рабочий день 2019 года зафиксировало рост цен на зимнее дизельное топливо (ДТ) на автозаправках АО "Хакаснефтепродукт ВНК" (входит в "Роснефть"). По сравнению с 28 декабря прошлого года стоимость зимнего ДТ на АЗС компании выросла на 0,8 рубля (1,7%), до 48,1 руб./л. Стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 осталась прежней, реализуется на заправках АО "Хакаснефтепродукт ВНК" по 42,1 руб./л и 40,4 руб./л соответственно.

Стоимость топлива на АЗС другого крупного оператора в Хакасии - компании "ХТК - Абакан" - не изменилась. Зимнее ДТ реализуется по 48,9 руб./л, Аи-95 - по 42,9 руб./л, Аи-92 - по 40,9 руб./л.

Поволжье

АНК "Башнефть" (контролируется "Роснефтью") с 6 января повысила в Башкирии розничные цены на топливо на 0,6-0,8 рубля. Согласно данным ООО "Башнефть-Розница", цена одного литра Аи-92, ATUM-92, ATUM-95 после изменения составила 40,95 руб./л., 41,55 руб./л. и 44 руб./л. соответственно. Цена дизельного топлива увеличилась до 46,25 руб./л. Как сообщается в размещенных на АЗС компании объявлениях, "изменение розничных цен на топливо в январе 2019 года связано исключительно с переходом на новую ставку НДС".

В "Роснефти" не стали комментировать информацию. Другие вертикально-интегрированные нефтяные компании пока не предоставили комментарии.

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Теги: бензин, Россия

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