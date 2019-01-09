Московские АЗС подняли цены на топливо в связи с ростом НДС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в Москве вслед за ростом НДС выросли на 0,4%, на дизтопливо - на 1,1%, следует из материалов Московской топливной ассоциации.
В период с 24 декабря 2018 года по 9 января средняя цена дизтоплива выросла на 50 коп., до 46,84 руб./л, Аи-92 подорожал на 19 коп., до 42,31 руб./л, Аи-95 - на 20 коп., до 45,99 руб./л.
"ЛУКОЙЛ" повысил цены на все виды топлива на 1,7%.
Среди вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) на 1,5% подорожало дизтопливо на заправках "Газпром нефти", а также на АЗС под брендом "Роснефть", BP и ТНК (все находятся под управлением НК "Роснефть").
Бензин Аи-92 подорожал на 0,3%-0,4% на АЗС под управлением "Роснефти", Аи-95 - в диапазоне 0,2% - 0,5%.
Между тем, независимая АЗС "Тиса" снизила цены на бензины 1,3-1,4%. Топливо у ряда остальных независимых АЗС дорожало. Бензин на заправках "Астра АЗС" подорожал на 0,30%, у "Shell" на 0,3%- 0,4%.
Как сообщалось, в ноябре 2018 года правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать оптовые цены на топливо до конца марта. Договоренность также включает увеличение объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. В тексте соглашения с нефтяниками указано, что с 1 января темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% (с учетом повышения ставки НДС), а с 1 февраля - не выше прогноза среднегодовой инфляции. В мелком опте ценам указано не превышать индикативные значения
Между тем, в конце года в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отмечал, что рост цен на бензин в начале 2019 года из-за НДС не превысит 1-1,5%. При этом глава государства выражал надежду, что правительство не допустит дальнейших скачков цен на топливо. Ставка налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года составила 20%.
Ниже приводятся данные по ценам на АЗС Москвы на 9 января, руб./л.
|Фирма
|Кол-во АЗС
|ДТ min
|ДТ max
|ДТ средняя
|Аи-92 min
|Аи-92 max
|Аи-92 средняя
|Аи-95 min
|Аи-95 max
|Аи-95 средняя
|Аи-98 min
|Аи-98 max
|Аи-98 средняя
|Тиса
|3
|46,60
|46,60
|46,60
|41,80
|41,80
|41,80
|45,40
|45,40
|45,40
|47,80
|47,80
|47,80
|Газпромнефть-Северо-Запад
|102
|45,35
|47,15
|46,23
|41,40
|42,70
|41,86
|43,90
|45,85
|45,08
|52,50
|53,20
|52,73
|Татнефть-АЗС-Запад
|38
|45,59
|48,99
|46,42
|41,09
|42,99
|41,94
|44,69
|45,99
|45,33
|50,99
|50,99
|50,99
|ТНК-Столица
|71
|45,90
|46,90
|46,68
|41,40
|42,10
|41,98
|44,70
|46,00
|45,66
|51,50
|52,20
|51,84
|РН-Москва
|49
|45,50
|46,90
|46,70
|41,30
|42,10
|41,99
|44,80
|46,00
|45,77
|51,40
|52,20
|51,91
|Вемес (бренд "ЕКА")
|51
|45,90
|46,88
|46,49
|41,58
|42,68
|42,03
|45,10
|46,08
|45,75
|50,95
|52,18
|51,56
|НефтьМагистраль
|30
|46,69
|47,49
|47,28
|40,99
|42,39
|42,07
|45,29
|45,99
|45,77
|50,99
|50,99
|50,99
|Транс-АЗС
|26
|45,19
|47,39
|45,62
|41,99
|42,59
|42,41
|45,69
|46,29
|46,09
|50,29
|50,29
|50,29
|Петрол Комплекс
|40
|46,99
|47,49
|47,33
|41,99
|42,69
|42,49
|45,99
|46,69
|46,52
|52,49
|52,99
|52,90
|Шелл Нефть
|19
|47,69
|48,29
|48,06
|41,99
|42,99
|42,69
|45,49
|46,79
|46,48
|52,99
|54,29
|53,78
|Астра АЗС
|15
|47,49
|48,49
|47,87
|42,19
|43,99
|42,94
|45,99
|47,99
|46,89
|50,99
|51,99
|51,66
|Лукойл-Центрнефтепродукт
|107
|47,51
|47,51
|47,51
|43,17
|43,17
|43,17
|47,14
|47,14
|47,14
|53,59
|53,59
|53,59