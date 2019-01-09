Экономика

Московские АЗС подняли цены на топливо в связи с ростом НДС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в Москве вслед за ростом НДС выросли на 0,4%, на дизтопливо - на 1,1%, следует из материалов Московской топливной ассоциации.

В период с 24 декабря 2018 года по 9 января средняя цена дизтоплива выросла на 50 коп., до 46,84 руб./л, Аи-92 подорожал на 19 коп., до 42,31 руб./л, Аи-95 - на 20 коп., до 45,99 руб./л.

"ЛУКОЙЛ" повысил цены на все виды топлива на 1,7%.

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Среди вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) на 1,5% подорожало дизтопливо на заправках "Газпром нефти", а также на АЗС под брендом "Роснефть", BP и ТНК (все находятся под управлением НК "Роснефть").

Бензин Аи-92 подорожал на 0,3%-0,4% на АЗС под управлением "Роснефти", Аи-95 - в диапазоне 0,2% - 0,5%.

Между тем, независимая АЗС "Тиса" снизила цены на бензины 1,3-1,4%. Топливо у ряда остальных независимых АЗС дорожало. Бензин на заправках "Астра АЗС" подорожал на 0,30%, у "Shell" на 0,3%- 0,4%.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать оптовые цены на топливо до конца марта. Договоренность также включает увеличение объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. В тексте соглашения с нефтяниками указано, что с 1 января темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% (с учетом повышения ставки НДС), а с 1 февраля - не выше прогноза среднегодовой инфляции. В мелком опте ценам указано не превышать индикативные значения

Между тем, в конце года в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отмечал, что рост цен на бензин в начале 2019 года из-за НДС не превысит 1-1,5%. При этом глава государства выражал надежду, что правительство не допустит дальнейших скачков цен на топливо. Ставка налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года составила 20%.

Ниже приводятся данные по ценам на АЗС Москвы на 9 января, руб./л.

Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ max ДТ средняя Аи-92 min Аи-92 max Аи-92 средняя Аи-95 min Аи-95 max Аи-95 средняя Аи-98 min Аи-98 max Аи-98 средняя
Тиса 3 46,60 46,60 46,60 41,80 41,80 41,80 45,40 45,40 45,40 47,80 47,80 47,80
Газпромнефть-Северо-Запад 102 45,35 47,15 46,23 41,40 42,70 41,86 43,90 45,85 45,08 52,50 53,20 52,73
Татнефть-АЗС-Запад 38 45,59 48,99 46,42 41,09 42,99 41,94 44,69 45,99 45,33 50,99 50,99 50,99
ТНК-Столица 71 45,90 46,90 46,68 41,40 42,10 41,98 44,70 46,00 45,66 51,50 52,20 51,84
РН-Москва 49 45,50 46,90 46,70 41,30 42,10 41,99 44,80 46,00 45,77 51,40 52,20 51,91
Вемес (бренд "ЕКА") 51 45,90 46,88 46,49 41,58 42,68 42,03 45,10 46,08 45,75 50,95 52,18 51,56
НефтьМагистраль 30 46,69 47,49 47,28 40,99 42,39 42,07 45,29 45,99 45,77 50,99 50,99 50,99
Транс-АЗС 26 45,19 47,39 45,62 41,99 42,59 42,41 45,69 46,29 46,09 50,29 50,29 50,29
Петрол Комплекс 40 46,99 47,49 47,33 41,99 42,69 42,49 45,99 46,69 46,52 52,49 52,99 52,90
Шелл Нефть 19 47,69 48,29 48,06 41,99 42,99 42,69 45,49 46,79 46,48 52,99 54,29 53,78
Астра АЗС 15 47,49 48,49 47,87 42,19 43,99 42,94 45,99 47,99 46,89 50,99 51,99 51,66
Лукойл-Центрнефтепродукт 107 47,51 47,51 47,51 43,17 43,17 43,17 47,14 47,14 47,14 53,59 53,59 53,59
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Теги: Москва, бензин

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