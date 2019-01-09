Московские АЗС подняли цены на топливо в связи с ростом НДС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в Москве вслед за ростом НДС выросли на 0,4%, на дизтопливо - на 1,1%, следует из материалов Московской топливной ассоциации.

В период с 24 декабря 2018 года по 9 января средняя цена дизтоплива выросла на 50 коп., до 46,84 руб./л, Аи-92 подорожал на 19 коп., до 42,31 руб./л, Аи-95 - на 20 коп., до 45,99 руб./л.

"ЛУКОЙЛ" повысил цены на все виды топлива на 1,7%.

Среди вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) на 1,5% подорожало дизтопливо на заправках "Газпром нефти", а также на АЗС под брендом "Роснефть", BP и ТНК (все находятся под управлением НК "Роснефть").

Бензин Аи-92 подорожал на 0,3%-0,4% на АЗС под управлением "Роснефти", Аи-95 - в диапазоне 0,2% - 0,5%.

Между тем, независимая АЗС "Тиса" снизила цены на бензины 1,3-1,4%. Топливо у ряда остальных независимых АЗС дорожало. Бензин на заправках "Астра АЗС" подорожал на 0,30%, у "Shell" на 0,3%- 0,4%.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать оптовые цены на топливо до конца марта. Договоренность также включает увеличение объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. В тексте соглашения с нефтяниками указано, что с 1 января темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% (с учетом повышения ставки НДС), а с 1 февраля - не выше прогноза среднегодовой инфляции. В мелком опте ценам указано не превышать индикативные значения

Между тем, в конце года в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отмечал, что рост цен на бензин в начале 2019 года из-за НДС не превысит 1-1,5%. При этом глава государства выражал надежду, что правительство не допустит дальнейших скачков цен на топливо. Ставка налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года составила 20%.

Ниже приводятся данные по ценам на АЗС Москвы на 9 января, руб./л.