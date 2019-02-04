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Москва

Цены на топливо на заправках Москвы пошли вниз

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Средневзвешенные цены на дизтопливо и бензин Аи-92 в Москве за неделю снизились на одну копейку, цены на Аи-95 не изменились, свидетельствуют материалы Московской топливной ассоциации.

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По состоянию на 4 февраля, средняя цена на дизтопливо в Москве составила 46,95 руб./л, на бензин Аи-92- 42,46 руб./л, Аи-95 - 46,18 руб./л.

АЗС Shell снизили цены на бензины на 14 коп., до 42,51 руб. за литр Аи-92 и до 46,30 руб. за литр Аи-95, дизтопливо подешевело на 18 коп., до 47,92 руб./л.

"Астра АЗС" снизила цены на Аи-92 на 6 коп., до 42,66 руб./л, на Аи-95 - на 4 коп., до 46,66 руб./л.

Заправки под брендом "Ека" (управляются компанией "Вемес") повысили цены на дизтопливо на 1 коп., до 47,26 руб./л, а также на бензин Аи-92 - до 42,19 руб./л.

Как сообщалось, в конце прошлой неделе бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подешевел на 2-3%. По мнению экспертов, на резкое падение цен повлиял сезонный фактор, а также избыток предложения на внутреннем рынке.

Теги: Москва

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