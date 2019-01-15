Демократы призвали проголосовать в Сенате США по санкциям против "РусАла" во вторник

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер хочет добиться проведения голосования по санкциям в отношении "РусАла" во вторник, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на помощника сенатора.

Республиканцы, которых в Сенате большинство, пока не заявили о своей позиции в отношении инициативы демократов.

Во вторник министр финансов США Стивен Мнучин приедет в Конгресс, чтобы проинформировать сенаторов о плане по снятию санкций с En+ , "РусАла" и "Евросибэнерго" и аргументах администрации в пользу такого решения.

Шумер инициирует голосование в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". По этому закону у Конгресса США есть право отвергнуть планы Минфина США по смягчению санкций в течение 30 дней.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal писала, что попытки демократов заблокировать предложение Минфина США об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, вероятнее всего, не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев.

19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.