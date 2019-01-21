Минфин РФ предложил развивать внутренних инвесторов в отсутствие иностранных

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев не ждет масштабного прихода иностранных инвесторов на российский рынок в обозримой перспективе. По мнению Моисеева, ЦБ и правительство должны сосредоточиться на внутренних инвесторах - повышать финансовую грамотность и доверие граждан к финрынку.

"Если мы серьезно хотим развивать финансовые рынки, а мы, безусловно, хотим серьезно развивать финансовые рынки, у нас нет другого выбора, кроме того, как сделать финансовые рынки доступными и понятными для российского розничного инвестора. Другого выбора у нас реально нет", - сказал Моисеев на парламентских слушаниях.

Он считает, что регуляторы должны сосредоточиться на повышении надежности и доверия к финансовым рынкам - это меры, связанные с гарантированием и санацией, а также меры превентивного характера - деловая репутация, механизмы допуска и надзора на финансовом рынке.

"Я не ожидаю, что в какой-то обозримый срок к нам снова придут в больших количествах хедж-фонды и другие портфельные инвесторы и деньги из других стран, как это было в далекие годы", - сказал Моисеев.

"Главное направление работы в основных направлениях (развития финрынка - ИФ) - это не построение физической инфраструктуры, я считаю, что в значительной степени она уже построена, а именно меры по повышению доверия и грамотности населения", - отметил замминистра финансов РФ.

По его мнению, прежняя модель российского финансового рынка, когда ее участники привлекали иностранный капитал и распределяли его среди российских потребителей инвестиций, себя изжила. Россия в прежние годы была ориентирована на построение инфраструктуры, которая вызывала бы доверие у иностранных инвесторов, это было основным драйвером развития рынка. В этом Россия достигла большого результата к 2015 году.

Затем иностранные инвесторы утратили интерес к России, не только из-за политических причин, но и из-за снижения темпов экономического роста.

Теперь необходимо работать над повышением привлекательности финансового рынка для внутренних инвесторов.