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Специалисты снова не смогли взять под контроль спутник "Спектр-Р"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Очередная попытка восстановить канал управления космическим аппаратом (КА) "Спектр-Р" не увенчалась успехом, сообщил "Интерфаксу" в среду советник главы "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

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"Сегодня НПО им.Лавочкина и РКС провели специализированные сеансы со станции Медвежьи Озера по КА "Спектр-Р". К сожалению, результат отрицательный", - сказал Блошенко.

"Дальнейшие действия - повторить сегодняшнюю программу, но в понедельник, когда дальность до КА будет минимальной", - отметил он. Блошенко уточнил, что в среду дальность спутника от Земли составляла около 300 тысяч километров.

Ранее он заявлял агентству, что в "Роскосмосе" не рассматривают ситуацию со спутником как форс-мажор. "Спутник после завершения гарантированного срока работы не стали сводить с орбиты, дали аппарату доработать до конца. Мы не воспринимаем произошедшее как какой-то инцидент или экстренную ситуацию", - сказал Блошенко в понедельник.

Он напомнил, что космический аппарат превысил в 2,5 раза срок гарантированного существования. "Результаты этой миссии мы учитываем в работе следующего телескопа "Спектр-РГ", запуск которого у нас запланирован на апрель этого года", - отметил Блошенко.

Российский космический аппарат "Спектр-Р" перестал выходить на связь утром 10 января. Руководитель научной программы "Радиоастрон" Юрий Ковалев на своей странице в фейсбуке отметил, что специалисты НПО имени Лавочкина будут продолжать попытки выйти на связь со спутником до тех пор, пока от него исходит сигнал, свидетельствующий о том, что он продолжает функционировать.

Шансы на восстановление работоспособности "Спектр-Р" есть, но аппарат значительно превысил свой срок службы, заявил "Интерфаксу" зампред Совета РАН по космосу, директор Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.

"Спектр-Р" был запущен в 2011 году. Гарантийный срок активного существования истек в 2014 году, после чего КА продолжает решать целевые задачи", - сказали в пресс-службе.

Аппарат "Спектр-Р" разработан в НПО имени Лавочкина и является космической составляющей международного проекта "Радиоастрон". Цель проекта - проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Наблюдения проводятся с помощью наземных радиотелескопов (более 40) и орбитальной обсерватории "Спектр-Р".

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Теги: Роскосмос, Спектр-Р

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