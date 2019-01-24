Акции "Роснефти" обвалились к уровням месячной давности из-за кризиса в Венесуэле

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Акции "Роснефти" днем в четверг падают на фоне острого политического кризиса в Венесуэле, с которой у компании есть нефтяные проекты; цена бумаг откатилась к уровням месячной давности на возросших оборотах торгов.

На Московской бирже к 12:23 акции "Роснефти" подешевели до 409,7 рубля (-2,4%), минимум сделок составил 406,7 рубля (-3,1%), при этом объем торгов превысил 2,166 млрд рублей.

Венесуэльский лидер оппозиции Хуан Гуаидо накануне объявил себя временным президентом страны, его тут же признал президент США Дональд Трамп, в то время как в России события в этой латиноамериканской стране восприняли как попытку госпереворота, а глава Венесуэлы Николас Мадуро пообещал разорвать с США отношения.

В связи с этим Мадуро дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию, обвинив Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Венесуэле. Тем временем, США отказали Мадуро в праве разрывать дипотношения и заявили, что будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Гуаидо.

НК "Роснефть" реализует пять проектов по разведке и добыче нефти в Венесуэле с национальной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PdVSA): Petromonagas S.A. (доля "Роснефти" - 40%), Petroperija S.A. (40%), Boqueron S.A. (26,67%), Petromiranda S.A. (32%) и PetroVictoria S.A. (40%).