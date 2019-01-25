В Сбербанке спрогнозировали падение спроса на ипотеку на 20%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Рост ипотечных ставок, который наблюдается на рынке, может снизить спрос на ипотеку на 20% в краткосрочной перспективе, сообщил в пятницу во время выступления на конференции "Ипотечное кредитование в России" исполнительный директор, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

"Ставка выросла, это приведет к снижению спроса на 20%. С весны это нас догонит. В начале года будут отражаться заявки прошлого", - пояснил Матовников.

Он подчеркнул, что новации на рынке новостроек и рост ставок по ипотеке окажут влияние на рынок в краткосрочной перспективе.

"Сочетание ограничительных мер и роста ставок даст существенное охлаждение рынка ипотеки во второй половине 2019 года. Потом мы перейдем к новому росту по новым правилам игры", - прогнозирует эксперт.

Как сообщалось, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным банками РФ физлицам, в ноябре 2018 года выросла до 9,52% после того, как в сентябре и октябре оставалась на исторически минимальном уровне 9,41%.

При этом во второй половине прошлого года ЦБ дважды поднимал ключевую ставку. Это, в частности, привело к повышению ставок по ипотеке в Сбербанке и ВТБ, которые являются главными игроками рынка жилищного кредитования в РФ.