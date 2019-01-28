Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов благодаря снижению санкционных рисков

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в связи со спросом на рублевые активы на фоне снятия санкций с "РусАла", En+ и "Евросибэнерго".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,66-65,97 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,84 руб./$1 (-16 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 75,11 руб./EUR1 (-20,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 18 копеек к уровню закрытия пятницы, до 70,01 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,7 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 47,88 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте первых торгов недели благодаря спросу на рублевые активы на фоне снижения санкционных рисков. OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) исключила En+, "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, в котором они находились с 6 апреля прошлого года. При этом их крупнейший акционер Олег Дерипаска остается под санкциями, говорится в сообщении Минфина США. Санкции сняты за день до полномасштабного вступления в силу: отсрочка, последний раз продленная 21 января, действовала до 28 января.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в понедельник на фоне роста числа действующих буровых установок в США и ослабления напряженности вокруг Венесуэлы. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве подешевели на 1,28% - до $60,8 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 1,32% - до $52,98 за баррель. С начала 2019 года нефть прибавила в цене примерно 18%.

Как стало известно в пятницу из отчета нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 862 штук. Подъем показателя фиксируется впервые с начала года и сигнализирует о дальнейшем росте нефтедобычи в США. Тем временем власти Венесуэлы отменили свое решение разорвать дипломатические связи с США, что несколько успокоило инвесторов. Политический кризис в Венесуэле оказал умеренное повышательное давление на цены на нефть из-за опасений сокращения поставок топлива из страны на мировой рынок.