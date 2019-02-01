Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снижена

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на нефть в России с 1 февраля снижена на $8,3, до $80,7 за тонну, следует из данных Минэкономразвития.

В январе экспортная пошлина на нефть составляла $89 за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне (обнулилась с 1 февраля 2015 года).

Пошлина на высоковязкую нефть снизилась до $8,0 с $8,9 в январе.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составила $24,2 (в январе - $26,7 за тонну), на темные - $80,7 ($89).

Пошлина на экспорт товарного бензина снижена до $24,2 с $26,7, прямогонного бензина (нафта) - до $44,3 с $48,9 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ и чистые фракции СУГ осталась нулевой.

Пошлина на кокс снизилась до $5,2 c $5,7 за тонну.