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В мире

Что случилось этой ночью: пятница, 1 февраля

Снижение экспортных пошлин на нефть, удаление аккаунтов Facebook и Twitter, оплата ЖКХ как критерий оценки работы региональных властей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия снизила экспортную пошлину на нефть. Степень понижения различается в зависимости от типа нефтепродуктов. Некоторые месторождения остались свободными от пошлин.

- Facebook и Twitter удалили сотни аккаунтов, связанных с Ираном, Россией и Венесуэлой. Руководство социальных сетей сочло, что с этих аккаунтов велась недружественная пропаганда. Поведение подозрительных профилей было кем-то скоординировано.

- Адвокаты будут обжаловать арест Арашукова-старшего. Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, занимает должность советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз". Его сын был арестован в связи с подозрениями в организации преступного сообщества.

- США не обсуждали с КНДР вывод своих войск из Южной Кореи. По словам спецпредставителя госдепа, разговор об этом не шел никогда. Стороны ведут переговоры по денуклеаризации.

- Новым критерием оценки эффективности региональных властей станет оплата услуг ЖКХ. Минэкономразвития подготовило поправки в соответствующие законы. Они коснутся бюджетных организаций, подведомственных региональным и муниципальным образованиям.

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