Интервью

Новый глава Росстата: систему статистики ждет реформа, а Росстат - модернизация

Павел Малков в первом интервью в новой должности рассказал о своем видении текущих проблем в статистике и стоящих перед службой задачах

Новый глава Росстата: систему статистики ждет реформа, а Росстат - модернизация
Павел Малков
Фото: пресс-служба

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Главой Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в понедельник был назначен 38-летний Павел Малков, возглавлявший до этого департамент госрегулирования в Минэкономразвития. В своем первом интервью в новой должности Павел Малков рассказал "Интерфаксу" о своем видении текущих проблем в статистике, стоящих перед службой задачах и путях их решения.

- Вы стали первым руководителем Росстата, который сделал карьеру вне стен этого ведомства. Какие основные задачи вы ставите перед собой на ближайшие несколько лет с точки зрения развития статистики?

- Мы выделяем три ключевых блока работы. Первый - реформа самой системы статистики. Сюда входит повышение качества собираемых данных и качества аналитики, увеличение скорости выдачи результатов расчетов, применение современных способов и методов обработки информации, в том числе с использованием данных из альтернативных источников.

Второй блок - это реформа системы отчетности. Не секрет, что с каждым годом собирается все больше разных отчетов, которые ложатся тяжелым грузом на плечи бизнеса и государственных учреждений. Наша задача - снизить эту нагрузку и привести систему отчетности к единым стандартам.

И третье направление работы, отдельный большой проект - проведение Всероссийской переписи населения в 2020 году.

Начинать работу необходимо с аудита возможностей службы и выстраивания диалога с потребителями наших данных - со всеми, кто работает с официальной статистической информацией.

- Вы сказали про повышение качества и скорости сбора статистики. За счет чего вы собираетесь это сделать?

- В первую очередь, за счет отказа от бумажной отчетности и перехода к электронному взаимодействию. И самое главное - новые методы анализа собранной информации. Сейчас, хотя данные в основном существуют в электронном виде, анализ во многом производится старыми методами. Наша задача - использовать весь спектр возможностей, которые предоставляют современные технологии.

- Нужно ли, на ваш взгляд, для решения этих задач реформировать сам Росстат?

- Я бы говорил скорее про усиление и развитие службы: усиление кадрового потенциала, развитие системы подготовки кадров, модернизацию IT-инфраструктуры, оптимизацию внутренних процессов, внедрение новых методов управления.

Правильнее называть это не реформой, а модернизацией Росстата с использованием всех наработок, которые созданы внутри службы.

- Когда Росстат переподчинили Минэкономразвития, некоторые эксперты говорили о том, что возможен определенный конфликт интересов: с одной стороны министерство отвечает за цифры прогноза, с другой - в его ведении находится ведомство, которое считает и выдает официальные цифры. Как вы считаете, обоснованы такие опасения?

- Надо четко понимать, что Минэкономразвития является таким же участником статистического процесса, как и несколько десятков других федеральных ведомств. Никаких дополнительных полномочий в части подготовки официальной статистики у Минэкономразвития по отношению к Росстату нет.

При этом, напротив, я говорил бы про усиление Росстата, если он выступает единым фронтом вместе с Минэкономразвития при отстаивании значимых для отрасли законодательных инициатив.

Предстоит серьезная совместная работа по всем поставленным задачам, в том числе, например, в проекте по снижению нагрузки на бизнес по предоставлению отчетности. Предлагаемые решения затронут интересы большого количества федеральных органов власти, и отстаивать их вместе с Минэкономразвития будет намного проще.

- Работая в Минэкономразвития, вы, естественно, получали данные Росстата и работали с ними как обычный потребитель. Были у вас ли какие-то претензии к статистике Росстата с точки зрения пользователя?

- Возникали вопросы по отдельным цифрам, но обычно нам удавалось совместно разобраться с ними.

Чего на самом деле не хватало? Не хватало скорости реагирования системы статистики на новые задачи. В условиях цифровой экономики растет потребность в новых данных, в точной аналитике, и Росстат зачастую не готов оперативно отрабатывать возникающие запросы.

Поэтому так важно наладить переговоры со всеми потребителями данных и научиться реагировать на их потребности.

- Давайте поговорим о качестве статистики. Можно навскидку назвать несколько макропоказателей, к которым у экспертов постоянно возникают вопросы как по методике подсчета, так и по самим цифрам - это и инвестиции, и торговля, и промпроизводство, и реальные доходы населения. На ваш взгляд, что здесь можно сделать, как повысить у профессиональных аналитиков доверие к этим статистическим данным?

- Я вижу здесь два основных направления работы. Первое - информационная открытость. Сейчас эксперты зачастую не понимают, как получаются финальные цифры. Необходимо рассказывать и показывать, как считаются показатели, раскрывать подробные методики.

Второе - организация площадки для экспертной работы. Максим Станиславович Орешкин (глава Минэкономразвития - ИФ) поддержал необходимость создания научно-методического совета Росстата. Наша задача - предоставить площадку, на которой эксперты смогут высказывать свое мнение и участвовать в разработке методологии.

- Как будет формироваться этот совет?

- В совет войдут специалисты высокого уровня, признанные эксперты в сфере экономики и макростатистики, и именно там будут приниматься наиболее важные решения.

Также планируется создать рабочую группу, в которую войдут специалисты, готовые отдавать этому вопросу больше своего времени. На этой же площадке будут представлены органы власти, на ней будут обсуждаться их потребности. Именно здесь должны вырабатываться практические решения.

- Иногда бывают случаи, когда профессиональные аналитики просто не могут объяснить данные Росстата по тому или иному макропоказателю, так как они не бьются с предыдущей динамикой или не соответствуют косвенным показателям, или цифры по смежным показателям не бьются между собой. Как получить от Росстата обратную связь в таких ситуациях?

- Сегодня специалисты Росстата действуют по официальным утвержденным методикам. Как правило, полученные цифры соответствуют этим методикам.

Но если не погружаться в методологию, то значения некоторых показателей могут вызывать вопросы.

Почему так получается? Не всегда понятна методика расчета, по названию показателя не получается понять, как он рассчитывался и что характеризует. Необходимо налаживать диалог, рассказывать о результатах, о том, как получилась та или иная цифра.

А с другой стороны, Росстату действительно необходимо наращивать компетенции в сфере анализа данных. Необходим качественный переход от статистики к аналитике, важно научиться работать с данными, научиться объяснять их, научиться рассказывать про результаты своих исследований на понятном каждому потребителю языке.

- Вы объяснили, как будете работать с профессиональным сообществом аналитиков и экспертов. Есть еще и другая проблема - недоверие к статистике со стороны обычных людей. Когда мы говорим, что инфляция 4%, то мало кто из людей в это верит. И объяснение, что эта цифра посчитана по утвержденной методологии, доверия у людей не повышает. Как повысить доверие к статистике именно обычных людей?

- Тут может быть только один ответ. Нужно выучиться понятно разговаривать с потребителями данных. С профессиональным сообществом - на языке науки, с органами власти - на отраслевых диалектах, с населением - на понятном каждому языке. В целом доверие к системе статистики - это результат долгой и кропотливой работы по налаживанию такого диалога.

- Чтобы повысить значимость макростатистики - особенно для финансового рынка, в развитых странах уже в начале года публикуют на весь год вперед анонсы публикации важнейших статистических показателей с точностью до дня, и даже с точностью до минуты. В Росстате также есть система анонсов, но с очень большими допущениями: по той или иной публикации может быть плюс-минус один день, да и конкретный час публикации может смещаться. Есть ли планы сделать так, чтобы уже в начале года все пользователи статистики знали - в какой день и час будет опубликован тот или иной доклад?

- Точный анонс на год - это не самоцель, а результат комплекса мер, которые мы планируем реализовать: современные технологии обработки информации, регламентация внутренних процессов и т.п. Это позволит выйти на четкие планы опубликования результатов статистических работ.

- Одна из важнейших задач ведомства - проведение Всероссийской переписи населения, следующая пройдет в 2020 году. Вы будете заново инициировать вопрос обязательного участия граждан в переписи?

- Не готов давать окончательную оценку по этому вопросу. Нужно серьезно все обсудить, взвесить положительные и отрицательные эффекты.

Наличие в законе обязанности по участию в переписи вряд ли позволит кардинально увеличить количество людей, которые примут в ней участие. В то же время это может вызвать определенное социальное недовольство.

Поэтому нужно еще раз внимательно оценить последствия и только после этого принимать решение.

- Вы лично для себя ставите какой-то KPI или для Росстата в целом?

- Единый показатель эффективности сейчас выделить невозможно. Можно сказать, что общий KPI будет выражаться в исполнении тех достаточно амбициозных целей и задач, которые мы ставим перед собой.

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Теги: Павел Малков, Росстат
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